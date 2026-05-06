Aquidauana realiza ação do Cadastro Único e Bolsa Família no Camisão na quinta-feira

Bolsa Família / Divulgação

A Secretaria de Assistência Social de Aquidauana realizará, nesta quinta-feira (7), uma ação itinerante voltada aos moradores do Camisão. O evento acontecerá na Escola Municipal Franklin Cassiano, das 8h às 12h, e oferecerá serviços de inscrição e atualização do Cadastro Único e Bolsa Família, além dos atendimentos do CRAS.

Os serviços ofertados incluem:

- Inscrição e atualização do Cadastro Único e NIS

- Atualização do BPC-LOAS (Benefício de Prestação Continuada)

- Cadastro, atualização e consulta de desbloqueio do Bolsa Família

- Passe livre

- Orientações sobre documentos

- Demais políticas públicas

A orientação da Secretaria é que os moradores levem os documentos de todas as pessoas que residem na casa, incluindo CPF, RG, certidão de nascimento ou casamento, título de eleitor e comprovante de residência. A ação visa facilitar o acesso da população a benefícios sociais e garantir a regularização cadastral, evitando bloqueios e suspensão de programas.

A Prefeitura de Aquidauana reforça a importância da participação das famílias para manter os dados atualizados e garantir a continuidade dos auxílios. Mais informações podem ser obtidas diretamente na Secretaria de Assistência Social ou nos CRAS do município.

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