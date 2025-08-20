Aquidauana realiza ação do Hiperdia com acompanhamento de hipertensos e diabéticos

Gabriela Bernardes/ Prefeitura de Aquidauana

A ESF Nova Aquidauana realizou nesta quarta-feira, 20, uma edição do grupo Hiperdia voltada ao acompanhamento de pacientes hipertensos e diabéticos. A ação incluiu prevenção, controle e orientações sobre hábitos alimentares e uso correto de medicamentos.



A nutricionista Carolina Lais dos Santos conduziu a dinâmica “Teia da Alimentação”, que abordou escolhas alimentares e impactos da alimentação no controle da hipertensão e diabetes.



O enfermeiro Elton Leal apresentou informações sobre o “Agosto Lilás”, campanha nacional de combate à violência contra a mulher, explicando formas de identificar situações de violência, canais de denúncia e o papel da comunidade no acolhimento das vítimas.



Estagiários de Enfermagem da Universidade Anhanguera participaram da ação, realizando atendimentos sob supervisão da equipe da ESF. Durante o encontro, foram realizadas aferição de pressão arterial, testes de glicemia e orientações sobre alimentação saudável.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!