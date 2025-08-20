Aquidauana realiza ação do Hiperdia com acompanhamento de hipertensos e diabéticos

A ação incluiu prevenção, controle e orientações sobre hábitos alimentares e uso correto de medicamentos
Gabriela Bernardes/ Prefeitura de Aquidauana
A ESF Nova Aquidauana realizou nesta quarta-feira, 20, uma edição do grupo Hiperdia voltada ao acompanhamento de pacientes hipertensos e diabéticos. A ação incluiu prevenção, controle e orientações sobre hábitos alimentares e uso correto de medicamentos.
A nutricionista Carolina Lais dos Santos conduziu a dinâmica “Teia da Alimentação”, que abordou escolhas alimentares e impactos da alimentação no controle da hipertensão e diabetes.
O enfermeiro Elton Leal apresentou informações sobre o “Agosto Lilás”, campanha nacional de combate à violência contra a mulher, explicando formas de identificar situações de violência, canais de denúncia e o papel da comunidade no acolhimento das vítimas.
Estagiários de Enfermagem da Universidade Anhanguera participaram da ação, realizando atendimentos sob supervisão da equipe da ESF. Durante o encontro, foram realizadas aferição de pressão arterial, testes de glicemia e orientações sobre alimentação saudável.
