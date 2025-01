Aquidauana realiza atendimentos itinerantes da Assistência Social

Gabriela Bernardes

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria de Assistência Social, deu início aos atendimentos itinerantes de janeiro, promovendo orientações e atualizações cadastrais do Cadastro Único (CadÚnico) e do Bolsa Família para a população.



As ações têm como objetivo levar serviços essenciais a comunidades mais afastadas dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e da Secretaria de Assistência Social (SAS).



Atendimentos realizados

Na última quinta-feira (16), a equipe esteve na Associação Colônia de Pescadores Artesanais de Aquidauana Z-07. Já na quarta-feira, 15 de janeiro, os atendimentos ocorreram na Subprefeitura de Taunay.



Serviços



Atualização do CadÚnico e informações sobre o Bolsa Família;

Orientações sobre o cumprimento das condicionalidades exigidas pelos programas;

Emissão de documentos, como certidão de nascimento, identidade e passe livre para idosos;

Informações sobre políticas públicas e serviços ofertados pelos CRAS.

Os cidadãos interessados devem levar documentos pessoais e comprovante de residência para facilitar o atendimento.



Agenda

Confira a programação de atendimentos itinerantes deste mês, que acontecem sempre das 8h às 12h:



20/01 - Limão Verde;

22/01 - Subprefeitura do Distrito de Taunay;

23/01 - Escola M. Franklin Cassiano, Distrito de Camisão;

27/01 - Aldeia Buritizinho;

28/01 - Aldeia Córrego Seco;

29/01 - Subprefeitura do Distrito de Taunay;

30/01 - ESF, Distrito de Piraputanga.



Acesso

Essa iniciativa da Secretaria de Assistência Social busca garantir que as famílias que vivem em regiões mais afastadas tenham acesso a informações e serviços fundamentais, promovendo inclusão social e o fortalecimento das políticas públicas no município.



Para mais informações, os interessados podem procurar a Secretaria de Assistência Social ou entrar em contato com a equipe do CadÚnico/Bolsa Família.