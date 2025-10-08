Acessibilidade

Evento

Aquidauana realiza atividades em comemoração ao Dia do Idoso

A ação foi organizada pela equipe do Centro de Referência Especializado de Assistência Social

Da redação

Publicado em 08/10/2025 às 10:59

O encontro teve como objetivo promover a convivência social e o fortalecimento dos vínculos entre os participantes / Gabriela Bernardes/ Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, realizou na manhã de terça-feira (7) uma programação voltada aos idosos no Centro de Convivência do Idoso (CCI).

A ação foi organizada pela equipe do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e integrou as atividades alusivas ao Dia Nacional e Internacional do Idoso, comemorado em 1º de outubro.

O encontro teve como objetivo promover a convivência social e o fortalecimento dos vínculos entre os participantes, por meio de atividades recreativas, dinâmicas e rodas de conversa. As ações buscam incentivar o envelhecimento ativo e ampliar a participação dos idosos nas atividades comunitárias.

De acordo com a Secretaria de Assistência Social, o município mantém ações contínuas voltadas ao público idoso, com foco na convivência, na inclusão social e na promoção de direitos.

