Aquidauana realiza atividades em comemoração ao Dia do Idoso

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, realizou na manhã de terça-feira (7) uma programação voltada aos idosos no Centro de Convivência do Idoso (CCI).
A ação foi organizada pela equipe do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e integrou as atividades alusivas ao Dia Nacional e Internacional do Idoso, comemorado em 1º de outubro.
O encontro teve como objetivo promover a convivência social e o fortalecimento dos vínculos entre os participantes, por meio de atividades recreativas, dinâmicas e rodas de conversa. As ações buscam incentivar o envelhecimento ativo e ampliar a participação dos idosos nas atividades comunitárias.
De acordo com a Secretaria de Assistência Social, o município mantém ações contínuas voltadas ao público idoso, com foco na convivência, na inclusão social e na promoção de direitos.
