Aquidauana realiza audiência para discutir orçamento de 2025

Divulgação

Aquidauana realizou ontem (20), uma audiência pública para discutir a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2025, proposta pelo Poder Executivo local. O evento aconteceu no Plenário da Câmara Municipal.



Segundo divulgado pela prefeitura, o objetivo da audiência foi apresentar as metas e prioridades para o próximo exercício financeiro, com destaque para os programas, projetos e atividades que serão parte do Plano Plurianual (PPA).



O vereador Reinaldo Kastanha, presidente da Comissão Permanente de Economia, Finanças e Execução Orçamentária, em nome do Legislativo, ressaltou a importância do evento para permitir que a comunidade compreenda como o orçamento municipal é organizado, planejado e proposto.



Durante a audiência, o contador da Prefeitura de Aquidauana, Alair Souza Penha, apresentou planilhas detalhadas de receitas, despesas e investimentos das secretarias municipais. Além disso, ele abordou os investimentos em obras de infraestrutura e reformas realizadas pela gestão municipal, algumas das quais iniciarão em 2025 e precisam ser contempladas no orçamento.



O secretário de Finanças, Ernandes Peixoto, e os vereadores Nilson Pontim (presidente), Sargento Cruz, Marquinhos Taxista, Chico Tavares, Humberto Torres e Sebastiãozinho do Taboco estiveram presentes na audiência.