Aquidauana realiza audiência pública de prestação de contas da saúde

Gabriela Bernardes/ Prefeitura de Aquidauana

Na última sexta-feira (13), foi realizada a Audiência Pública de Prestação de Contas dos serviços e ações de saúde desenvolvidos no 1º quadrimestre de 2025, abrangendo os meses de janeiro, fevereiro, março e abril.



A atividade foi promovida pela Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento (SESAU), em parceria com o Conselho Municipal de Saúde. A audiência aconteceu no auditório da Secretaria Municipal de Educação, atendendo ao disposto no Artigo 36 da Lei Complementar nº 141/2012, que estabelece normas sobre a aplicação de recursos mínimos em ações e serviços públicos de saúde.



Durante a apresentação, o contador do município, Alair Souza da Penha, expôs o relatório financeiro e prestou esclarecimentos sobre o funcionamento do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS).



A coordenadora municipal de planejamento em saúde, Clery Arcas Leme, abordou o planejamento das ações do setor e respondeu às dúvidas apresentadas pelo público.



A audiência contou com a presença da secretária municipal de Saúde e Saneamento, Sandra Calonga, do presidente do Conselho Municipal de Saúde, Heverton Bastos, além de coordenadores dos núcleos de saúde, conselheiros, técnicos da área, usuários do SUS e moradores do município.



A prestação de contas detalhada está disponível para consulta pública no site oficial da prefeitura: www.aquidauana.ms.gov.br.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!