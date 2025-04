Aquidauana realiza audiências públicas nos dias 9 e 10 de abril

A Prefeitura de Aquidauana por meio da Secretaria Municipal de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas está promovendo uma série de Audiências Públicas para a revisão e atualização do Plano Diretor do Município.

Para a próxima semana estão confirmadas mais duas audiências: dia 09 de abril (quarta-feira), a audiência será na Universidade Federal de MS, campus II, no bairro da Serraria, com início às 19 horas. Já no dia 10 de abril (quinta-feira), a audiência será no campus do Instituto Federal, na vila Icaray, com início às 15h30min.

A participação da população e da sociedade civil organizada nas audiências é fundamental. Por meio dessas audiências, a população tem a oportunidade de discutir o desenvolvimento organizado e sustentável da cidade, a expansão urbana, função social, meio ambiente, enfim, todos contribuírem com ideias e sugestões para construção da cidade que desejam.

O Plano Diretor vai projetar diretrizes para os próximos 10 anos em Aquidauana, com o principal objetivo de promover a melhoria da qualidade de vida da população, desenvolvimento sustentável, implantação do plano de mobilidade e acessibilidade urbana e a incentivar a preservação do meio ambiente.

Nessas audiências, a sociedade participa dos debates, fica por dentro das informações, apontam sugestões e expressam suas opiniões. As audiências também proporcionam uma leitura da atual realidade do município.

Para continuar as discussões com a população, em breve a Prefeitura de Aquidauana estará divulgando novas datas e locais de realizações das Audiências Públicas.

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Aquidauana