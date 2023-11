Aquidauana realiza blitz pelo fim da violência contra a mulher

Ação ocorreu hoje / Divulgação

Na manhã desta segunda-feira, 27, a equipe do Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CRAM) de Aquidauana, com apoio dos policiais do 7º Batalhão da Polícia Militar, realizou uma blitz de conscientização, nas ruas do centro da cidade e, também, a entrega de panfletos informativos nos comércios.

A campanha iniciou hoje, 27 de novembro, e segue até o 11 dezembro. No próximo dia 06 de dezembro, é considerado o "Dia nacional de mobilização dos homens pelo fim da violência contra as mulheres" e, em Aquidauana, serão realizadas várias ações de conscientização da comunidade, por meio de panfletagens, visitas, orientações e nos atendimentos às mulheres vítimas de violência.





De acordo com a equipe do CRAM, o objetivo dessa campanha é mobilizar e conscientizar a comunidade, em especial, aos homens sobre o papel que eles precisam desempenhar para ajudar a acabar com a discriminação e todas as formas de violência contra as mulheres.



“Nós estamos empenhados nessa campanha de divulgação, para que possamos combater a violência contra a mulher”, enfatizou a assistente social do CRAM, Luciana Campelo.



Em todo o Brasil e no mundo, durante esses 16 dias serão realizadas ações com o objetivo de conscientizar a população sobre a necessidade de erradicar a violência contra a mulher e divulgar os mecanismos legais para coibir a violência de gênero, e, também, para avaliar os avanços e retrocessos nas políticas públicas, as ações de enfrentamento à violência e a eficácia da Lei Maria da Penha.