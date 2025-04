Aquidauana promove dia de vacinação contra o HPV no sábado

Rovena Rosa/Agência Brasil

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, promoverá no próximo dia 5 de abril uma campanha de vacinação contra o HPV (Papilomavírus Humano). A ação tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal entre adolescentes e jovens, prevenindo doenças associadas ao vírus, como o câncer de colo do útero, de pênis e outras complicações.



A imunização será realizada das 8h às 14h em diversos pontos de vacinação no município, incluindo:

ESF Guanandy

ESF Isaura Baes

ESF Santa Terezinha

Estação Ferroviária

ESF Morrinho

ESF Camisão

ESF Cipolândia



Público-alvo da campanha

A vacina contra o HPV é destinada a pessoas com idade entre 9 e 19 anos, faixa etária recomendada pelo Ministério da Saúde para garantir maior eficácia na proteção contra o vírus.



Importância da vacinação

O HPV é um dos principais responsáveis por infecções sexualmente transmissíveis e pode causar lesões que evoluem para câncer, principalmente no colo do útero. A vacinação é a forma mais segura e eficaz de prevenção.



A Secretaria de Saúde reforça a importância de que os jovens compareçam aos pontos de vacinação acompanhados de um responsável e portando um documento de identificação.



Para mais informações, a população pode entrar em contato com a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Aquidauana.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:



Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!