Aquidauana realiza capacitação para merendeiras e ASGs

As merendeiras e auxiliares de serviços gerais (ASGs) da Rede Municipal de Ensino participaram de uma capacitação para iniciar o ano letivo 2024.

A capacitação aconteceu no Village Espaço de Eventos e teve, dentre os objetivos, acolher e desejar bom ano letivo aos profissionais presentes na capacitação, realizada na última sexta-feira, 01.

A secretária municipal de educação Wilsandra Béda, os vereadores de Aquidauana Chico Tavares e Clériton Alvarenga fizeram uso da palavra, deixando uma mensagem de boas-vindas e de motivação aos trabalhadores que dão suporte nos CMEIs e escolas da REME.

Em sua fala, a secretária da pasta reforçou o empenho da gestão municipal e seguiu afirmando: “somos gratos ao prefeito Odilon por todo zelo e cuidado dispensado a toda equipe da REME, de todos os seguimentos. Saibam que o prefeito e toda a sua equipe gestora tem a preocupação de dar boas condições de trabalho, bem como, proporcionar ambiente adequado para os servidores, sendo as reformas uma prova disso e, principalmente, dar um acolhimento e cuidado especial a todos os nossos alunos”, pontuou a secretária Wilsandra.

O psicólogo e mentor de carreira, Luciano Coppini iniciou a capacitação com o tema “Você no Comando da sua Vida”, trabalhando o motivacional dos profissionais, falando dos principais pilares da vida, bem como, planejamento para cada um desses pilares (emocional, familiar, profissional) e, ainda, finalizou realizando dinâmica de hipnose.

Ministrada pela nutricionista da REME, Lorena Castilho, a capacitação voltada às merendeiras, embasada no Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) abordou tópicos tais como: cardápios a serem seguidos, higiene pessoal, boas práticas de alimentação, alimentação saudável, manuseio de alimentos e higiene do ambiente.

Alertando as merendeiras, a nutricionista Lorena encerrou destacando a diversidade dos cardápios que as unidades escolares de Aquidauana oferecem aos alunos de acordo com a faixa etária, focando em valores nutricionais, consistência e, também, levando em consideração o contexto das escolas das aldeias e escolas pantaneiras, as quais agregam em seu cardápio a alimentação relacionada à cultura local.