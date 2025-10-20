Acessibilidade

20 de Outubro de 2025 • 13:43

Saúde

Aquidauana realiza Dia D de Multivacinação e amplia atualização de carteiras de vacina

Ao todo, foram aplicadas mais de 150 doses de vacinas em um único dia

Da redação

Publicado em 20/10/2025 às 10:55

Gabriela Bernardes/ Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento (SESAU), promoveu no sábado (18) o Dia D da Campanha de Multivacinação, com atendimento para crianças, adolescentes, adultos e idosos em todas as Estratégias de Saúde da Família (ESFs).

A ação teve como objetivo atualizar a caderneta de vacinação, resgatar pessoas não vacinadas e reforçar a imunização contra doenças previstas no calendário nacional, com ênfase no combate ao sarampo. Ao todo, foram aplicadas mais de 150 doses de vacinas em um único dia.

A campanha segue em andamento, e a população que não compareceu no Dia D pode procurar qualquer unidade de saúde do município, de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h, para receber as vacinas pendentes.

Como forma de incentivo, a Secretaria informou que quem se vacinar neste período participará do sorteio de quatro bicicletas, a ser realizado no dia 29 de novembro, às 8h, na Lagoa Comprida.

