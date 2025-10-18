Acessibilidade

18 de Outubro de 2025 • 11:43

Saúde

Aquidauana realiza Dia D de Multivacinação neste sábado

A ação tem como objetivo atualizar a Caderneta de Vacinação de crianças e adolescentes de até 15 anos

Da redação

Publicado em 18/10/2025 às 09:20

Atualizado em 18/10/2025 às 09:24

Governo intensifica vacinação em fronteiras para conter avanço do sarampo / Fabio

A Prefeitura de Aquidauana promove neste sábado, 18 de outubro, o Dia D Nacional de Multivacinação, com atendimentos das 8h às 14h, na Estação Ferroviária. A ação tem como objetivo atualizar a Caderneta de Vacinação de crianças e adolescentes de até 15 anos.

Para receber as doses, é necessário apresentar a Caderneta de Vacina e o Cartão do SUS ou CPF. A mobilização faz parte da campanha nacional que busca reforçar a importância da imunização e manter em dia a proteção contra diversas doenças.

Além da atualização vacinal, a prefeitura preparou um incentivo especial: quem se vacinar durante o período da campanha vai concorrer a quatro bicicletas. O sorteio está marcado para o dia 29 de novembro, às 8h, na Lagoa Comprida.

A Secretaria Municipal de Saúde reforça o convite às famílias para participarem da ação. “Não deixe para depois, vacinar é proteger!” — destaca o slogan da campanha.

