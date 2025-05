Aquidauana realiza encoleiramento de cães para prevenção da leishmaniose

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria de Saúde e Saneamento (Sesau), está promovendo ações de prevenção à leishmaniose com a colocação gratuita de coleiras repelentes em cães. A iniciativa é executada pela Vigilância Sanitária e Ambiental e pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), com apoio de acadêmicos do curso de Zootecnia da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems).



A campanha teve início nos bairros Jardim Aeroporto e Vila Bancária e atualmente está em andamento na Vila Pinheiro, região com grande número de cães. Mais de mil animais já foram atendidos nesta segunda fase do programa.



As coleiras aplicadas contêm substância que repele o mosquito flebótomo, transmissor da leishmaniose. Além disso, também combatem pulgas e carrapatos. A ação é voltada exclusivamente para cães, principais hospedeiros da doença.



A Sesau destaca a importância da colaboração dos moradores para o sucesso da campanha. A orientação é que a população receba as equipes da saúde e permita o encoleiramento dos animais. A medida faz parte de um conjunto de ações preventivas com o objetivo de proteger os cães e evitar a transmissão da doença para seres humanos.

