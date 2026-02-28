Acessibilidade

03 de Março de 2026 • 12:09

Educação

Aquidauana realiza entrega de kits e uniformes em escolas municipais

A primeira entrega serÃ¡ realizada nesta terÃ§a-feira (3), Ã s 17h, na Escola Municipal CÃ­vico-Militar CAIC AntÃ´nio Pace

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 03/03/2026 Ã s 10:20

DivulgaÃ§Ã£o/ Prefeitura de Aquidauana

O prefeito Mauro do Atlântico convida para a solenidade de entrega de kits de material escolar e uniformes em unidades da Rede Municipal de Ensino de Aquidauana.

A primeira entrega será realizada nesta terça-feira (3), às 17h, na Escola Municipal Cívico-Militar CAIC Antônio Pace.

No dia 4 de março (quarta-feira), as atividades continuam às 7h30, na Escola Municipal Lutuma Dias, localizada na Aldeia Limão Verde. No mesmo dia, às 15h, haverá entrega na Aldeia Limão Verde.

A administração municipal informa que a presença da imprensa é aguardada para acompanhar a ação voltada à educação no município.

Leia Também

