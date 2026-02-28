Aquidauana realiza entrega de kits e uniformes em escolas municipais

DivulgaÃ§Ã£o/ Prefeitura de Aquidauana

O prefeito Mauro do Atlântico convida para a solenidade de entrega de kits de material escolar e uniformes em unidades da Rede Municipal de Ensino de Aquidauana.



A primeira entrega será realizada nesta terça-feira (3), às 17h, na Escola Municipal Cívico-Militar CAIC Antônio Pace.



No dia 4 de março (quarta-feira), as atividades continuam às 7h30, na Escola Municipal Lutuma Dias, localizada na Aldeia Limão Verde. No mesmo dia, às 15h, haverá entrega na Aldeia Limão Verde.



A administração municipal informa que a presença da imprensa é aguardada para acompanhar a ação voltada à educação no município.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!