Aquidauana realiza entrega de kits e uniformes em escolas municipais

DivulgaÃ§Ã£o/ Prefeitura de Aquidauana
O prefeito Mauro do Atlântico convida para a solenidade de entrega de kits de material escolar e uniformes em unidades da Rede Municipal de Ensino de Aquidauana.
A primeira entrega será realizada nesta terça-feira (3), às 17h, na Escola Municipal Cívico-Militar CAIC Antônio Pace.
No dia 4 de março (quarta-feira), as atividades continuam às 7h30, na Escola Municipal Lutuma Dias, localizada na Aldeia Limão Verde. No mesmo dia, às 15h, haverá entrega na Aldeia Limão Verde.
A administração municipal informa que a presença da imprensa é aguardada para acompanhar a ação voltada à educação no município.
