Aquidauana realiza hoje a 2ª Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento e do Conselho Municipal de Saúde, realiza nesta quarta-feira (2_ a 2ª Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. O evento acontece a partir das 17h30, na Câmara Municipal de Aquidauana.



A conferência tem como objetivo debater as condições de trabalho e a saúde dos trabalhadores, reunindo profissionais, gestores e a comunidade para construir propostas que fortaleçam as políticas públicas municipais.



A participação ativa dos trabalhadores é essencial para garantir avanços e melhorias na área da saúde ocupacional. Todos estão convidados a contribuir com suas ideias e experiências durante o encontro.

