Aquidauana realiza hoje a abertura oficial dos 43º Jogos da Primavera

A cerimônia acontece às 19h, no Ginásio Municipal Poliesportivo José Campelo
Competição no Ginásio de Aquidauana / Arquivo/ O Pantaneiro
A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, realiza nesta segunda-feira (10), a abertura oficial dos 43º Jogos da Primavera, evento tradicional que celebra o esporte estudantil e a integração entre os jovens atletas do município.
A cerimônia acontece às 19h, no Ginásio Municipal Poliesportivo José Campelo, e contará com o desfile das delegações escolares, composto por atletas uniformizados que representarão suas instituições durante a competição.
O prefeito Mauro do Atlântico e o secretário de Esporte e Lazer, Mauro Marino, confirmaram presença na solenidade de abertura e reforçaram o convite à comunidade. Alunos, familiares e público em geral estão convidados a prestigiar o evento, que marca o início das disputas esportivas em diversas modalidades.
Os Jogos da Primavera têm como objetivo estimular a prática esportiva, promover a convivência entre estudantes e valorizar os talentos locais, fortalecendo o esporte escolar em Aquidauana.
Serviço
Local: Ginásio Municipal Poliesportivo José Campelo
Horário: 19h
Data: Segunda-feira, 10 de novembro de 2025
