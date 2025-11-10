Aquidauana realiza hoje a abertura oficial dos 43º Jogos da Primavera

Competição no Ginásio de Aquidauana / Arquivo/ O Pantaneiro

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, realiza nesta segunda-feira (10), a abertura oficial dos 43º Jogos da Primavera, evento tradicional que celebra o esporte estudantil e a integração entre os jovens atletas do município.



A cerimônia acontece às 19h, no Ginásio Municipal Poliesportivo José Campelo, e contará com o desfile das delegações escolares, composto por atletas uniformizados que representarão suas instituições durante a competição.



O prefeito Mauro do Atlântico e o secretário de Esporte e Lazer, Mauro Marino, confirmaram presença na solenidade de abertura e reforçaram o convite à comunidade. Alunos, familiares e público em geral estão convidados a prestigiar o evento, que marca o início das disputas esportivas em diversas modalidades.



Os Jogos da Primavera têm como objetivo estimular a prática esportiva, promover a convivência entre estudantes e valorizar os talentos locais, fortalecendo o esporte escolar em Aquidauana.



Serviço



Local: Ginásio Municipal Poliesportivo José Campelo

Horário: 19h

Data: Segunda-feira, 10 de novembro de 2025

