Acessibilidade

24 de Fevereiro de 2026 • 16:49

Buscar

Últimas notícias
X
Educação

Aquidauana realiza Jornada Formativa 2026 para profissionais da REME

A atividade reuniu diretores, professores, assistentes pedagógicos, assistentes de coordenação e motoristas da Rede Municipal de Educação

Da redação

Publicado em 24/02/2026 às 10:08

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), realizou na Escola Municipal CAIC Antônio Pace e no auditório da SEMED as etapas da Jornada Formativa 2026. A atividade reuniu diretores, professores, assistentes pedagógicos, assistentes de coordenação e motoristas da Rede Municipal de Educação (REME) na quinta e sexta-feira, dias 19 e 20.

O encontro marcou o início do ano letivo com atividades de formação e discussão de práticas educacionais. No período da manhã, o prefeito Mauro do Atlântico participou da Jornada na Escola CAIC, acompanhado da secretária municipal de Educação, Wilsandra Beda.

Leia Também

• Aquidauana disponibiliza 20 vagas de emprego nesta terça-feira

• Terça-feira terá pancadas de chuva e trovoadas isoladas em Aquidauana

• Aquidauana dá início ao ano letivo de 2026 com acolhida a quase 7 mil estudantes

Durante a abertura, o prefeito destacou a importância da qualificação contínua e das condições de trabalho para os profissionais da educação. A secretária reafirmou o compromisso da gestão com o ensino na rede municipal.

A formação contemplou diferentes segmentos da REME. Para professores da Educação Infantil que atuam com crianças de zero a três anos (berçário e maternais), o tema foi “A criança como protagonista de suas próprias descobertas”.

A Educação Escolar Indígena trabalhou o tema “A escola na aldeia e suas especificidades”, abordando aspectos culturais e pedagógicos das comunidades atendidas. Também foi discutido o papel do coordenador pedagógico como formador e articulador no ambiente escolar.

Os professores da pré-escola I e II participaram da formação “Primeira infância e o desenvolvimento da linguagem – PRO LEEI”. Docentes do 1º e 2º ano do Ensino Fundamental I, dentro do programa MS/Alfabetiza, tiveram como tema “Tecendo saberes que potencializam o processo de alfabetização em MS”.

Para os professores do 3º, 4º e 5º ano do Ensino Fundamental I, o tema foi “Diálogos teórico e práticos no ensino de leitura e da escrita em contextos plurais”. Já os docentes do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental II participaram da palestra “Inteligência emocional e cuidado de si. Escuta ativa e manejo de crise e Ética profissional”.

Os professores de Educação Física participaram da palestra “MBADOBRINCAR: Neurociências Aplicada na Educação Física Escolar”.

No auditório da SEMED, os assistentes pedagógicos participaram da formação “O impacto das telas no desenvolvimento infantil” e discutiram a gestão das emoções, com o tema “Como ajudar a criança a lidar com frustrações e a construção da empatia”.

Os motoristas da REME participaram de formação no auditório do Posto de Saúde da Estevão, com os temas “Saúde Mental e Cuidado Profissional”, “Direção Defensiva e Comportamento Seguro” e “Noções Básicas de Primeiros Socorros – Lei Lucas”.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Cidade

Mutirão Cidade Limpa avança para três vilas em Aquidauana

Aquidauana

Confira as vagas da Casa do Trabalhador desta segunda

Educação

Aquidauana inicia reforma e ampliação do CMEI Andrea Pace de Oliveira

Os serviços são executados com recursos próprios do município e contam com investimento superior a R$ 1 milhão

Oportunidade

Semana começa com 14 vagas de emrego em Aquidauana

Publicidade

Aquidauana

Carro bate em poste, deixa imóveis sem energia e complica trânsito

ÚLTIMAS

Oficina

Projeto prevê produção de fraldas geriátricas no sistema prisional

Os testes irão priorizar o uso noturno, período em que é possível avaliar com maior precisão a eficiência do produto

Saúde

Projeto com cães treinados vai oferecer cinoterapia para crianças autistas em Anastácio

Iniciativa inédita na saúde municipal utilizará animais da Polícia Militar como facilitadores

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo