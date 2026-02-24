Aquidauana realiza Jornada Formativa 2026 para profissionais da REME

O encontro marcou o início do ano letivo com atividades de formação e discussão de práticas educacionais. No período da manhã, o prefeito Mauro do Atlântico participou da Jornada na Escola CAIC, acompanhado da secretária municipal de Educação, Wilsandra Beda.

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), realizou na Escola Municipal CAIC Antônio Pace e no auditório da SEMED as etapas da Jornada Formativa 2026. A atividade reuniu diretores, professores, assistentes pedagógicos, assistentes de coordenação e motoristas da Rede Municipal de Educação (REME) na quinta e sexta-feira, dias 19 e 20.

Durante a abertura, o prefeito destacou a importância da qualificação contínua e das condições de trabalho para os profissionais da educação. A secretária reafirmou o compromisso da gestão com o ensino na rede municipal.

A formação contemplou diferentes segmentos da REME. Para professores da Educação Infantil que atuam com crianças de zero a três anos (berçário e maternais), o tema foi “A criança como protagonista de suas próprias descobertas”.

A Educação Escolar Indígena trabalhou o tema “A escola na aldeia e suas especificidades”, abordando aspectos culturais e pedagógicos das comunidades atendidas. Também foi discutido o papel do coordenador pedagógico como formador e articulador no ambiente escolar.

Os professores da pré-escola I e II participaram da formação “Primeira infância e o desenvolvimento da linguagem – PRO LEEI”. Docentes do 1º e 2º ano do Ensino Fundamental I, dentro do programa MS/Alfabetiza, tiveram como tema “Tecendo saberes que potencializam o processo de alfabetização em MS”.

Para os professores do 3º, 4º e 5º ano do Ensino Fundamental I, o tema foi “Diálogos teórico e práticos no ensino de leitura e da escrita em contextos plurais”. Já os docentes do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental II participaram da palestra “Inteligência emocional e cuidado de si. Escuta ativa e manejo de crise e Ética profissional”.

Os professores de Educação Física participaram da palestra “MBADOBRINCAR: Neurociências Aplicada na Educação Física Escolar”.

No auditório da SEMED, os assistentes pedagógicos participaram da formação “O impacto das telas no desenvolvimento infantil” e discutiram a gestão das emoções, com o tema “Como ajudar a criança a lidar com frustrações e a construção da empatia”.

Os motoristas da REME participaram de formação no auditório do Posto de Saúde da Estevão, com os temas “Saúde Mental e Cuidado Profissional”, “Direção Defensiva e Comportamento Seguro” e “Noções Básicas de Primeiros Socorros – Lei Lucas”.

