Aquidauana realiza mais uma edição do "Avenida Ativa"

Arquivo/ O Pantaneiro

Nesta segunda-feira (14), a Prefeitura de Aquidauana, por meio da Fundação de Esporte (FEMA), promove mais uma edição do projeto “Avenida Ativa”, com foco em ginástica e funcional. O evento será realizado na Avenida Pantaneta, das 19h às 21h, e é aberto à participação da população.



A programação contará com aulas de diversas modalidades, ministradas por equipes convidadas, como o SESC (Tabata), Selva Cross Fit, Gusmão Team (funcional fight), equipe de Maurício Oliveira (Body Pump e Body Step), além da participação de Diana Dornelles com atividades de Axé.



O encerramento da noite será marcado por uma mega aula de alongamento, reunindo os participantes para um momento coletivo de relaxamento e finalização das atividades físicas.



A iniciativa integra o calendário de ações da Prefeitura voltadas à promoção da saúde, bem-estar e qualidade de vida por meio da prática regular de exercícios físicos em espaços públicos.

