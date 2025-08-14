Aquidauana realiza manutenção em estradas vicinais

Na região de Cipolândia, uma equipe atua no patrolamento e nivelamento da estrada que dá acesso à Ponte do Grego
Divulgação/ Prefeitura de Aquidauana
A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Rurais, está executando serviços de manutenção em estradas vicinais do município.
Na região de Cipolândia, uma equipe atua no patrolamento e nivelamento da estrada que dá acesso à Ponte do Grego. Outra frente de trabalho está na estrada vicinal próxima ao Clube do Laço, que liga a MS-450 à estrada da Três Barras.
Segundo a administração municipal, a manutenção das estradas vicinais é necessária para o tráfego de veículos, transporte escolar e escoamento da produção agrícola.
As ações fazem parte do trabalho contínuo da prefeitura para manter a infraestrutura viária nas áreas rurais e urbanas de Aquidauana.
