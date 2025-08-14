Acessibilidade

14 de Agosto de 2025 • 13:00

Buscar

Últimas notícias
X
Melhorias

Aquidauana realiza manutenção em estradas vicinais

Na região de Cipolândia, uma equipe atua no patrolamento e nivelamento da estrada que dá acesso à Ponte do Grego

Da redação

Publicado em 14/08/2025 às 11:52

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação/ Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Rurais, está executando serviços de manutenção em estradas vicinais do município.

Na região de Cipolândia, uma equipe atua no patrolamento e nivelamento da estrada que dá acesso à Ponte do Grego. Outra frente de trabalho está na estrada vicinal próxima ao Clube do Laço, que liga a MS-450 à estrada da Três Barras.

Segundo a administração municipal, a manutenção das estradas vicinais é necessária para o tráfego de veículos, transporte escolar e escoamento da produção agrícola.

As ações fazem parte do trabalho contínuo da prefeitura para manter a infraestrutura viária nas áreas rurais e urbanas de Aquidauana.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Banda Municipal encerra ensaios para o desfile dos 133 anos de Aquidauana

• Há vagas para auxiliar de linha de produção e campeiro em Aquidauana

• Colisão entre duas motos deixa militar ferido em Aquidauana 

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Luto

Morre aos 64 anos Oliva Souza, moradora querida do bairro da Exposição

Economia 

Essencial Atacado apresentado às autoridades em coquetel

Saúde

CRAS Nova Aquidauana entrega kits maternidade a gestantes

Projeto doa 150 celulares para escolas indígenas de Nioaque

Aquidauana inicia formação do projeto "Nós na Rede"

Projeto busca tratar doença de Chagas perto da casa dos pacientes

Acidente

Criança fica ferida após acidente entre bicicleta e carreta em Aquidauana

Publicidade

Educação

Escola de Camisão implementa sistema de compostagem e cultivo de hortaliças

ÚLTIMAS

Saúde

SES conclui formação em Jardim com mostra de saúde mental no SUS

Evento reuniu gestores, profissionais da saúde e representantes institucionais

Economia

Exportação de carne bovina bate recorde em mês anterior ao tarifaço

Em julho, Brasil embarcou 313 mil toneladas, alta de 17,2% em 12 meses

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo