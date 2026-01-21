Aquidauana realiza manutenção no entorno da Lagoa Comprida

Divulgação/ Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana está realizando serviços de limpeza no entorno do Parque da Lagoa Comprida. As ações fazem parte da manutenção dos espaços públicos do município.



Os trabalhos incluem roçadas e podas de árvores que estavam sobre a pista de caminhada, que se encontra em fase de construção. O objetivo é melhorar as condições de circulação e a visibilidade para quem utiliza o local.



Os serviços estão sendo executados pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Rurais, conforme cronograma previamente divulgado. Segundo a secretaria, toda a área ao redor da Lagoa Comprida passará por limpeza.



O parque é utilizado diariamente por moradores para caminhadas, corridas e passeios de bicicleta. A manutenção do espaço visa garantir condições adequadas de uso para a população.

