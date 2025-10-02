Aquidauana realiza mesa redonda sobre prevenção e tratamento do câncer

Gabriela Bernardes/ Prefeitura de Aquidauana

A Rede Feminina de Combate ao Câncer de Aquidauana, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (SESAU), promoveu na Câmara Municipal uma mesa redonda com o tema “Quebrando Tabus: Um Diálogo Aberto sobre o Câncer”. O evento, realizado na noite de quarta-feira (1º), teve como objetivo discutir prevenção, diagnóstico precoce e tratamento da doença, além de destacar as campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul. A programação contou também com apresentação musical do cantor Gabriel Castilho.



Participaram da mesa o prefeito Mauro do Atlântico, a primeira-dama Vera Lúcia Batista, o presidente da Câmara, vereador Everton Romero, os vereadores Renato Bossay e Ana Saravy, os secretários municipais Sandra Calonga (Saúde e Saneamento) e Clériton Alvarenga (Assistência Social), além da presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Aquidauana, Maria Goretti Gama, e da presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Anastácio, Ádina Luciollo.



Durante as falas, Mauro do Atlântico destacou o compromisso em buscar recursos para garantir atendimento e suporte aos pacientes. Everton Romero ressaltou a importância da prevenção e da informação. Maria Goretti Gama reforçou o papel da Rede Feminina em ações de conscientização e acolhimento, enquanto Sandra Calonga apresentou os serviços oferecidos pelo SUS no município e a necessidade de ampliar a prevenção. Já Clériton Alvarenga abordou o apoio social e emocional às famílias.



A mesa contou ainda com a participação do médico urologista Guilherme Maffei, que tratou do câncer de próstata e avanços nos tratamentos, e da gerente do INSS de Anastácio, Áurea Lemos, que explicou os direitos e benefícios para pacientes oncológicos.



Pacientes e cuidadores também compartilharam experiências. A primeira-dama Vera Lúcia Batista relatou sua trajetória no tratamento, a professora Ivone Nemer destacou o apoio familiar e comunitário, Lourival da Silva Santos falou sobre os impactos do diagnóstico, e a cuidadora Gigliola Nepomuceno ressaltou a importância do papel do cuidador no processo de tratamento.



A atividade reuniu gestores, profissionais de saúde, pacientes e familiares, ampliando o debate sobre prevenção, acesso a serviços e apoio social no enfrentamento ao câncer.

