Acessibilidade

02 de Outubro de 2025 • 13:42

Buscar

Últimas notícias
X
Conversa

Aquidauana realiza mesa redonda sobre prevenção e tratamento do câncer

A programação contou também com apresentação musical do cantor Gabriel Castilho

Da redação

Publicado em 02/10/2025 às 09:41

Atualizado em 02/10/2025 às 09:45

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Gabriela Bernardes/ Prefeitura de Aquidauana

A Rede Feminina de Combate ao Câncer de Aquidauana, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (SESAU), promoveu na Câmara Municipal uma mesa redonda com o tema “Quebrando Tabus: Um Diálogo Aberto sobre o Câncer”. O evento, realizado na noite de quarta-feira (1º), teve como objetivo discutir prevenção, diagnóstico precoce e tratamento da doença, além de destacar as campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul. A programação contou também com apresentação musical do cantor Gabriel Castilho.

Participaram da mesa o prefeito Mauro do Atlântico, a primeira-dama Vera Lúcia Batista, o presidente da Câmara, vereador Everton Romero, os vereadores Renato Bossay e Ana Saravy, os secretários municipais Sandra Calonga (Saúde e Saneamento) e Clériton Alvarenga (Assistência Social), além da presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Aquidauana, Maria Goretti Gama, e da presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Anastácio, Ádina Luciollo.

Durante as falas, Mauro do Atlântico destacou o compromisso em buscar recursos para garantir atendimento e suporte aos pacientes. Everton Romero ressaltou a importância da prevenção e da informação. Maria Goretti Gama reforçou o papel da Rede Feminina em ações de conscientização e acolhimento, enquanto Sandra Calonga apresentou os serviços oferecidos pelo SUS no município e a necessidade de ampliar a prevenção. Já Clériton Alvarenga abordou o apoio social e emocional às famílias.

A mesa contou ainda com a participação do médico urologista Guilherme Maffei, que tratou do câncer de próstata e avanços nos tratamentos, e da gerente do INSS de Anastácio, Áurea Lemos, que explicou os direitos e benefícios para pacientes oncológicos.

Pacientes e cuidadores também compartilharam experiências. A primeira-dama Vera Lúcia Batista relatou sua trajetória no tratamento, a professora Ivone Nemer destacou o apoio familiar e comunitário, Lourival da Silva Santos falou sobre os impactos do diagnóstico, e a cuidadora Gigliola Nepomuceno ressaltou a importância do papel do cuidador no processo de tratamento.

A atividade reuniu gestores, profissionais de saúde, pacientes e familiares, ampliando o debate sobre prevenção, acesso a serviços e apoio social no enfrentamento ao câncer.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Máxima prevista para hoje é de 37ºC em Aquidauana e região

• Feira da Estação será realizada nesta quinta-feira em Aquidauana

• Feira de Adoção de Animais terá segunda edição em Aquidauana

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Casa do Trabalhador

Confira as vagas de emprego em Aquidauana no primeiro dia de outubro

Aquidauana

Homem é preso por violência doméstica e embriaguez ao volante em Aquidauana

Aquidauana

Motorista é preso por embriaguez ao volante em Aquidauana

Homem de 37 anos foi flagrado dirigindo na contramão

Cidade Nova

Homem é preso por violência doméstica em Aquidauana

Publicidade

Aquidauana

Diretora do IFMS destaca parceria com UFMS e homenageia aluna no CRA-MS

ÚLTIMAS

Política

Câmara dos Deputados aprova isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil

Texto foi aprovado com 493 votos favoráveis

Destaque

SES reforça importância de saúde única para novos profissionais

Secretária esteve na feira de profissões da Unigran

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo