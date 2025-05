Aquidauana realiza mutirão de limpeza em três regiões da cidade

Divulgação/ Prefeitura de Aquidauana

Nesta semana, a Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Rurais, realiza serviços de limpeza em três localidades: bairro Nova Aquidauana, região do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), no bairro da Serraria, e distrito de Piraputanga.



No bairro Nova Aquidauana, os trabalhos envolveram a varrição de ruas e a retirada de lixo e entulhos. Na área situada nos fundos do CAPS, no bairro da Serraria, a equipe atuou na manutenção do local, com o objetivo de evitar o acúmulo de resíduos que possam atrair insetos ou animais peçonhentos.



No distrito de Piraputanga, os serviços incluem a retirada de entulhos, restos de podas de árvores e outros materiais. A ação conta com o apoio de maquinários e trabalhadores da secretaria. Após a conclusão dessa etapa, a equipe será direcionada para o distrito de Camisão.



O secretário de Serviços Urbanos e Rurais, Márcio Albuquerque, destacou a necessidade de participação da população. “Manter a cidade limpa é um dever de todos. Pedimos à população que evite descartar entulho e lixo em locais públicos. A prefeitura está fazendo a parte dela e contamos com o apoio dos moradores para manter os espaços limpos”, afirmou.



A administração municipal mantém um cronograma de serviços em diferentes regiões, com foco na limpeza e manutenção dos espaços públicos.

