Aquidauana realiza mutirão de vacinação contra gripe e covid-19

Divulgação

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria de Saúde e Saneamento Básico (SESAU), realizou no último sábado, 20, um mutirão de vacinação contra a gripe, com três pontos de vacinação: Estação Ferroviária, Supermercado Atlântico e no Centro da Juventude, no bairro Nova Aquidauana.

De acordo com a coordenadora municipal de Imunização, Poline Hortence Figueiredo das Neves, nesse sábado (20/05), só da vacina contra a gripe, as equipes imunizaram 701 pessoas e mais 500 cidadãos tomaram a vacina contra a Covid-19.

Para as pessoas que não compareceram no sábado, no Dia D, basta procurar qualquer unidade de saúde de Aquidauana e tomar as vacinas. As ESFs funcionam de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h.

A SESAU avalia como positivo o resultado final pós-mutirão. Conforme informou a equipe da secretaria, durante todo o tempo de atendimento nos postos de vacinação, a procura foi intensa, bastante cidadãos compareceram para tomar as vacinas e ficarem prevenidos.

Os mutirões de vacinação realizados pela Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Aquidauana tem o objetivo de facilitar o acesso da população aos imunizantes, pois acontecem em datas e horários alternativos para quem não pode ir ao longo da semana nos postos de saúde, além de, os mutirões ajudarem a ampliar a cobertura vacinal do município.

A vacinação contra a gripe tem como objetivo reduzir as complicações, as internações e a mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus da influenza. A vacina contra a gripe é trivalente e imuniza contra três vírus (H1N1, H3N2 e vírus influenza B). É importante reforçar que, não há contraindicação em tomar, no mesmo dia, a vacina da gripe e outros imunizantes, como a vacina da Covid-19.