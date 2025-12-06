Aquidauana realiza neste domingo (7) o Leilão em prol do Hospital de Amor

Aquidauana se prepara para um dos eventos solidários mais importantes do ano. Neste domingo, 7 de dezembro, será realizado o Leilão Beneficente “O Amor Pela Vida”, com toda a arrecadação destinada ao Hospital de Amor, referência nacional no tratamento e diagnóstico do câncer. O evento acontece no Tatersal do Parque de Exposições de Aquidauana.

O leilão é organizado pelo Hospital de Amor e conta com o apoio do Sindicato Rural de Aquidauana e da Marca P Remates. Em Aquidauana, a coordenação está sob responsabilidade de Reinaldo Castanha, que destaca a importância da participação da comunidade para fortalecer os serviços oferecidos pela instituição.

Churrasco, música ao vivo e ingressos acessíveis

A entrada para o almoço beneficente custa R$ 40,00, com direito a churrasco e uma tarde completa de música ao vivo. A dupla Michel & Felipe está confirmada como atração principal, animando o público durante o evento.

Itens especiais no leilão

Entre os lotes já confirmados, um destaque promete movimentar os lances:

Um chapéu exclusivo doado pela cantora sul-mato-grossense Ana Castela, especialmente cedido para o leilão.

Além dessa peça única, serão ofertados animais, produtos agropecuários, itens regionais e diversas prendas doadas por apoiadores da causa.

Por que participar

O Hospital de Amor depende de doações e eventos beneficentes para manter seu atendimento totalmente gratuito e humanizado. O leilão “O Amor Pela Vida” é uma das principais ações de arrecadação na região, reunindo produtores, empresários e moradores em um movimento coletivo de solidariedade.

Apoio essencial para pacientes da região

Apesar de Aquidauana não contar com uma unidade do Hospital de Amor, muitos pacientes do município e de cidades vizinhas viajam até Campo Grande ou até mesmo até Barretos (SP) para receber atendimento, exames e tratamento. Esse deslocamento exige esforço físico, emocional e financeiro das famílias, o que torna ainda mais importante o apoio da comunidade local. Cada doação e cada participação no evento contribuem diretamente para manter o atendimento gratuito e garantir que esses pacientes continuem recebendo cuidados de qualidade.

Participação aberta ao público

A comunidade está convidada a comparecer, adquirir o convite, participar do almoço, aproveitar a música e contribuir com lances no leilão. Toda ajuda é bem-vinda e faz diferença na vida de milhares de pacientes atendidos pela instituição.

