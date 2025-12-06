Acessibilidade

06 de Dezembro de 2025 • 21:14

Buscar

Últimas notícias
X
Aquidauana

Aquidauana realiza neste domingo (7) o Leilão em prol do Hospital de Amor

O evento acontece no Parque de Exposições de Aquidauana e os ingressos custam R$ 40,00 com direito ao almoço com churrasco

Redação

Publicado em 06/12/2025 às 14:15

Atualizado em 06/12/2025 às 14:26

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Aquidauana se prepara para um dos eventos solidários mais importantes do ano. Neste domingo, 7 de dezembro, será realizado o Leilão Beneficente “O Amor Pela Vida”, com toda a arrecadação destinada ao Hospital de Amor, referência nacional no tratamento e diagnóstico do câncer. O evento acontece no Tatersal do Parque de Exposições de Aquidauana.

O leilão é organizado pelo Hospital de Amor e conta com o apoio do Sindicato Rural de Aquidauana e da Marca P Remates. Em Aquidauana, a coordenação está sob responsabilidade de Reinaldo Castanha, que destaca a importância da participação da comunidade para fortalecer os serviços oferecidos pela instituição.

Churrasco, música ao vivo e ingressos acessíveis

A entrada para o almoço beneficente custa R$ 40,00, com direito a churrasco e uma tarde completa de música ao vivo. A dupla Michel & Felipe está confirmada como atração principal, animando o público durante o evento.

Itens especiais no leilão

Entre os lotes já confirmados, um destaque promete movimentar os lances:

Um chapéu exclusivo doado pela cantora sul-mato-grossense Ana Castela, especialmente cedido para o leilão.

Além dessa peça única, serão ofertados animais, produtos agropecuários, itens regionais e diversas prendas doadas por apoiadores da causa.

Por que participar

O Hospital de Amor depende de doações e eventos beneficentes para manter seu atendimento totalmente gratuito e humanizado. O leilão “O Amor Pela Vida” é uma das principais ações de arrecadação na região, reunindo produtores, empresários e moradores em um movimento coletivo de solidariedade.

Apoio essencial para pacientes da região

Apesar de Aquidauana não contar com uma unidade do Hospital de Amor, muitos pacientes do município e de cidades vizinhas viajam até Campo Grande ou até mesmo até Barretos (SP) para receber atendimento, exames e tratamento. Esse deslocamento exige esforço físico, emocional e financeiro das famílias, o que torna ainda mais importante o apoio da comunidade local. Cada doação e cada participação no evento contribuem diretamente para manter o atendimento gratuito e garantir que esses pacientes continuem recebendo cuidados de qualidade.
Participação aberta ao público

A comunidade está convidada a comparecer, adquirir o convite, participar do almoço, aproveitar a música e contribuir com lances no leilão. Toda ajuda é bem-vinda e faz diferença na vida de milhares de pacientes atendidos pela instituição.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Pleito

Edson Fernandes é reconhecido presidente da Associação de Moradores de Piraputanga

Polícia

Após denúncia ao O Pantaneiro, veículo furtado em Aquidauana é localizado

Oportunidade

Semana termina com 47 vagas de emprego disponíveis em Aquidauana

Aquidauana e Anastácio têm 46 vagas de emprego disponíveis nesta quinta-feira

Aquidauana têm 48 vagas de emprego disponíveis nesta quarta-feira

Aquidauana e Anastácio oferecem 42 vagas de emprego nesta terça-feira

Clima

Aquidauana deve registrar máxima de 38°C nesta sexta-feira

Publicidade

Comemoração

Aldeia Lagoinha celebra 69 anos de história e resistência nesta quinta-feira

ÚLTIMAS

Educação

Anastácio realiza cerimônia de formatura das turmas do Pré II

O evento aconteceu no auditório do Centro de Convenções, que recebeu familiares, membros da comunidade escolar, autoridades e convidados

Sorte

Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 12 milhões

Números sorteados foram: 04 - 10 - 15 - 37 - 39 - 44

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo