Aquidauana realiza oficina para incentivar compras públicas locais

Juliano Dervalho / AGECOM

O encontro, realizado no auditório da Secretaria Municipal de Educação, reuniu empreendedores, comerciantes, contadores, micro e pequenas empresas e demais interessados em participar de processos de compras públicas.

Com o objetivo de incentivar a economia local e ampliar as oportunidades de geração de renda, a Prefeitura de Aquidauana promoveu, na última sexta-feira (8), a oficina “Como vender para a Prefeitura”.

O treinamento foi ministrado por Rogério Dumont, responsável pelo núcleo de compras da Prefeitura, e por Murilo Faustino Rodrigues, chefe do núcleo de licitação. De forma prática, eles apresentaram os procedimentos para participar de licitações, esclareceram dúvidas e orientaram sobre a documentação exigida.

A ação está alinhada à Lei Municipal nº 2.980/2025, de autoria do vereador Wezer Lucarelli, aprovada por unanimidade e sancionada pelo prefeito Mauro do Atlântico. A norma determina que, em licitações para aquisição de itens de até R$ 80 mil, a participação inicial seja restrita a micro e pequenas empresas sediadas no município. Caso não haja empresas locais, a disputa é aberta para empreendedores regionais e nacionais.

Durante a abertura, o prefeito Mauro do Atlântico destacou o empenho em fortalecer o empreendedorismo local e garantir que mais recursos circulem na cidade. O vereador Wezer Lucarelli ressaltou que, nas duas primeiras licitações realizadas após a aprovação da lei, mais de R$ 2 milhões ficaram no município.

O secretário de Gestão Estratégica, Alexandre Périco, explicou que a medida é acompanhada de uma parceria com o Sebrae/MS, por meio do programa “Cidade Empreendedora”, para fomentar o desenvolvimento econômico e a governança local.

A oficina também contou com a presença de representantes do Sebrae/MS, do Poder Legislativo e de lideranças municipais, reforçando o compromisso conjunto em capacitar empreendedores e estimular a economia aquidauanense.

