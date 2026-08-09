Aquidauana realiza premiação do 15º Jopoin neste domingo

A solenidade de premiação está marcada para as 10h, na Escola Municipal Indígena Polo Lutuma Dias Aldeia Limão Verde.
Prefeitura de Aquidauana
Dentro da programação de aniversário de Aquidauana, a Prefeitura realiza neste domingo (9) a premiação do 15º Jopoin 2026, evento que reúne participantes e comunidades indígenas em uma celebração esportiva e cultural.
A solenidade de premiação está marcada para as 10h, na Escola Municipal Indígena Polo Lutuma Dias – Aldeia Limão Verde.
O Jopoin chega à sua 15ª edição como um importante momento de integração entre as comunidades, valorizando o esporte, a participação dos jovens e a cultura indígena. A programação também integra as atividades comemorativas pelos 134 anos de Aquidauana.
A expectativa é de participação de atletas, familiares, lideranças e integrantes das comunidades indígenas, que acompanham o encerramento da competição e a entrega das premiações aos destaques desta edição.
Local: Escola Municipal Indígena Polo Lutuma Dias – Aldeia Limão Verde
Horário: 10h
Data: Domingo, 9 de agosto de 2026
Evento: Premiação do 15º Jopoin 2026
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