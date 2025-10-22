Aquidauana realiza recuperação de estradas vicinais no Pantanal

Divulgação/ Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Rurais, segue com os trabalhos de recuperação das estradas vicinais na região do Pantanal.



Desde o início de outubro, as equipes estão mobilizadas na execução de serviços de patrolamento, cascalhamento e aterro, com o objetivo de garantir melhores condições de tráfego nas vias utilizadas por moradores, produtores e turistas.



Até o momento, já foram recuperados os trechos de acesso às fazendas Estância Brasil, Paloma e Cai Lua, beneficiando o transporte escolar, o escoamento da produção rural e o deslocamento das comunidades locais.



As ações aproveitam o período de estiagem na região pantaneira, o que permite maior avanço e eficiência nos trabalhos de manutenção das estradas.

