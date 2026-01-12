Aquidauana realiza reunião sobre planejamento do orçamento de 2026

Gabriela Bernardes/ Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana realizou, na manhã desta segunda-feira (12), uma reunião no auditório da Secretaria Municipal de Educação para tratar do planejamento do orçamento municipal referente ao exercício financeiro de 2026.



O encontro reuniu secretários municipais, responsáveis técnicos pela execução orçamentária e equipes dos núcleos de compras e licitações de cada secretaria. A reunião foi conduzida pelo secretário municipal de Finanças, Ernandes Peixoto de Miranda, e pelo contador do município, Alair Souza Penha, que apresentaram orientações técnicas e conduziram os debates sobre o tema.



Durante a reunião, foram discutidas as ações e os serviços em andamento no município, além da avaliação de demandas, ajustes de estratégias e definição de prioridades para o próximo exercício financeiro. O alinhamento entre as secretarias teve como foco a organização da execução orçamentária.



Segundo a administração municipal, o planejamento integrado busca orientar a aplicação dos recursos públicos e a execução das políticas públicas no município de Aquidauana.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!