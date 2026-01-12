Acessibilidade

12 de Janeiro de 2026 • 17:01

Economia

Aquidauana realiza reunião sobre planejamento do orçamento de 2026

encontro reuniu secretários municipais, responsáveis técnicos pela execução orçamentária e equipes dos núcleos de compras e licitações de cada secretaria

Da redação

Publicado em 12/01/2026 às 11:18

Gabriela Bernardes/ Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana realizou, na manhã desta segunda-feira (12), uma reunião no auditório da Secretaria Municipal de Educação para tratar do planejamento do orçamento municipal referente ao exercício financeiro de 2026.

O encontro reuniu secretários municipais, responsáveis técnicos pela execução orçamentária e equipes dos núcleos de compras e licitações de cada secretaria. A reunião foi conduzida pelo secretário municipal de Finanças, Ernandes Peixoto de Miranda, e pelo contador do município, Alair Souza Penha, que apresentaram orientações técnicas e conduziram os debates sobre o tema.

Durante a reunião, foram discutidas as ações e os serviços em andamento no município, além da avaliação de demandas, ajustes de estratégias e definição de prioridades para o próximo exercício financeiro. O alinhamento entre as secretarias teve como foco a organização da execução orçamentária.

Segundo a administração municipal, o planejamento integrado busca orientar a aplicação dos recursos públicos e a execução das políticas públicas no município de Aquidauana.

