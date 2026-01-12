Aquidauana realiza reunião sobre planejamento do orçamento de 2026

encontro reuniu secretários municipais, responsáveis técnicos pela execução orçamentária e equipes dos núcleos de compras e licitações de cada secretaria
Gabriela Bernardes/ Prefeitura de Aquidauana
A Prefeitura de Aquidauana realizou, na manhã desta segunda-feira (12), uma reunião no auditório da Secretaria Municipal de Educação para tratar do planejamento do orçamento municipal referente ao exercício financeiro de 2026.
O encontro reuniu secretários municipais, responsáveis técnicos pela execução orçamentária e equipes dos núcleos de compras e licitações de cada secretaria. A reunião foi conduzida pelo secretário municipal de Finanças, Ernandes Peixoto de Miranda, e pelo contador do município, Alair Souza Penha, que apresentaram orientações técnicas e conduziram os debates sobre o tema.
Durante a reunião, foram discutidas as ações e os serviços em andamento no município, além da avaliação de demandas, ajustes de estratégias e definição de prioridades para o próximo exercício financeiro. O alinhamento entre as secretarias teve como foco a organização da execução orçamentária.
Segundo a administração municipal, o planejamento integrado busca orientar a aplicação dos recursos públicos e a execução das políticas públicas no município de Aquidauana.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Oportunidade
Inscrições devem ser feitas de 19 e 23 de janeiro, na página do Sisu
Perigo
Caso aconteceu na noite deste sábado (10)
Política
Ele substitui temporariamente Ricardo Lewandowski, que pediu demissão
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS