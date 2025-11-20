Aquidauana realiza reunião técnica para implantação do Programa Vida no Trânsito

Juliano Dervalho/ Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria de Saúde e Saneamento (Sesau), realizou na quarta-feira (19) uma reunião técnica para a implantação do Programa Vida no Trânsito (PVT) no município. A iniciativa integra estratégias nacionais de prevenção de lesões e mortes no trânsito, com ações de vigilância, educação em saúde e segurança viária.



O Programa Vida no Trânsito é uma ação do Ministério da Saúde e tem como foco a prevenção da morbimortalidade causada por acidentes de trânsito, a partir da articulação entre setores da saúde, trânsito e segurança pública.



O encontro contou com a participação do diretor-executivo do Demutran, Flávio Gomes Filho, do coordenador do SAMU, Heverton Bastos, além de equipes técnicas da Secretaria de Saúde e Saneamento, do Núcleo em Vigilância de Saúde, representantes do DETRAN e da Polícia Militar Rodoviária.



A reunião foi conduzida pela enfermeira da Secretaria de Estado de Saúde, Anete Lino, pela consultora técnica na área de acidentes e violências, Maria Sueli Mendes Nogueira, e pela coordenadora do Programa Dant em Aquidauana, enfermeira Adriana Lanza. Na apresentação, foram detalhados a metodologia, os objetivos e os indicadores que orientarão o diagnóstico situacional do trânsito no município.



Segundo a enfermeira Adriana Lanza, a implantação do PVT representa um avanço para o desenvolvimento de ações voltadas à segurança no trânsito.



Os próximos passos incluem o levantamento e análise de dados epidemiológicos, a identificação dos principais fatores de risco e a elaboração de um plano de ações para a redução de acidentes e promoção da segurança viária.

