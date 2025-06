Aquidauana realiza revitalização da ESF do bairro Guanandy

Juliano Dervalho/ Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Administração, está promovendo importantes melhorias na estrutura da Estratégia de Saúde da Família (ESF) do bairro Guanandy. A unidade de saúde está passando por um serviço completo de revitalização da pintura, abrangendo tanto a área externa quanto os ambientes internos, como recepção e salas de atendimento.



O principal objetivo da ação é proporcionar um ambiente mais adequado, confortável e acolhedor para os profissionais de saúde e para os moradores que utilizam diariamente os serviços da unidade. Além de melhorar o aspecto visual, a revitalização contribui diretamente para oferecer melhores condições de trabalho aos servidores e um atendimento mais humanizado à população.



De acordo com a secretária municipal de Administração, Sandra Calonga, a iniciativa atende a uma demanda antiga de pacientes e da própria equipe da ESF. “Essa obra vem ao encontro do pedido dos pacientes e da equipe da ESF e o prefeito Mauro, ciente dessa necessidade, prontamente autorizou a realização do serviço. É um investimento que não é só uma pintura, mas uma ação que vai oferecer ambientes melhores para o cuidado com a saúde dos aquidauanenses”, destacou.

