18 de Setembro de 2025 • 12:23

Aquidauana realiza roda de conversa com famílias atípicas

Da redação

Publicado em 18/09/2025 às 12:13

Juliano Dervalho/ Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana, por meio das Secretarias Municipais de Saúde e Saneamento e de Educação (Semed), promoveu na noite de ontem (17), no auditório da Semed, uma roda de conversa com mães e responsáveis de crianças com diagnóstico de autismo, déficit de atenção e hiperatividade, deficiência intelectual e outros transtornos do neurodesenvolvimento.

O encontro teve como objetivo refletir sobre saúde mental e autocuidado das mães atípicas, além de oferecer apoio informativo. As participantes interessadas poderão acessar atendimentos psicoterapêuticos, mediante encaminhamento solicitado nas unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESF).

A atividade foi conduzida pela psicóloga Letícia Caroline de M. Pereira e contou com a participação de Adriana Ferreira da Silva Duarte, mãe atípica que relatou experiências pessoais. Também foi aplicado um questionário para famílias, abordando diagnóstico, tratamento e rede de apoio.

Durante a programação, o CAPS II apresentou a peça teatral “A luz que nunca se apaga”, e a equipe do Núcleo Pedagógico da Semed, junto à Coordenação de Educação Especial e Inclusiva, apresentou dados sobre acompanhamento e monitoramento de estudantes atendidos na rede municipal. As professoras Lourdes Casanova e Edivânia dos Reis destacaram informações sobre profissionais de apoio, professores especializados, documentação, metodologias e adaptações pedagógicas.

O evento também contou com a presença da secretária municipal de Saúde, Sandra Calonga; do psicólogo Everton Constantino, coordenador da Rede de Cuidado da Pessoa com Deficiência; da Profª Me. Mareide Arruda e do assistente social Jairo Balbo, que abordaram a atuação integrada das equipes.

Segundo a Prefeitura, a iniciativa integra ações voltadas à inclusão, ao fortalecimento da rede de apoio e ao cuidado das famílias atípicas no município.

