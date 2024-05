Aquidauana realiza Semana do microempreendedor

Divulgação

Aquidauana será palco de muitos negócios a partir do dia 20 de maio. Isso porque, o município e o Sebrae realizam a Semana do Microempreendedor individual. No total, serão cinco dias de programação com capacitações online e presencial completamente gratuitas.



Conforme divulgado pela prefeitura, as oficinas seguem até o dia 24 de maio com diversas atividades, networking, palestras, oficinas práticas, cursos e exemplos de histórias de empreendedores que inspiram e ensinam como chegar ao sucesso.



Destinado especialmente a quem deseja abrir um MEI, se formalizar e, até mesmo, para os cidadãos que já são empreendedores, a “Semana do MEI” oportuniza aos participantes conhecerem ideias de negócios, competências empreendedoras, planejamento, transformação digital, finanças, orientação para crédito, inovação e, também, dicas sobre como aumentar as vendas.



A “Semana do MEI” está com a seguinte programação: Transmissão online de palestras magnas de 20 a 24, das 09h45min às 11h, respectivamente, com os seguintes palestrantes - Lili Almeida; Nath Finanças; Natalia Beauty; Gil do Vigor; Felipe Titto.



Ainda no dia 22 de maio, presencialmente em Aquidauana, das 18h às 20 horas, acontece a palestra presencial “Salva vendas – quero vender mais e agora?”, a qual será ministrada por um consultor do SEBRAE, na Associação Comercial e Empresarial de Aquidauana (ACEA), localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, 195, Centro de Aquidauana.



Para mais informações, dirija-se a Sala do Empreendedor de Aquidauana, sito a Rua Bichara Salamene, s/n – Estação Ferroviária, das 7h às 13h, ou pelo telefones (67) 99674-3510 (Mauro Restel) ou (67) 99343-9248 (Gabriella).