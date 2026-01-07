Aquidauana realiza serviços de limpeza e roçada no entorno da Lagoa Comprida

As intervenções buscam manter o parque em condições adequadas de uso para a população.
Divulgação/ Prefeitura de Aquidauana
A Prefeitura de Aquidauana iniciou nesta semana serviços de roçada e limpeza no entorno do Parque Municipal da Lagoa Comprida. As ações são executadas pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Rurais (SEMSUR) e integram o cronograma permanente de manutenção dos espaços públicos do município.
Os trabalhos começaram ontem e abrangem toda a área do parque, que é utilizado diariamente pela população para caminhadas e práticas de atividades físicas. Segundo a SEMSUR, além da roçada e limpeza, também serão realizados cortes de árvores que estavam sobre a pista de caminhada, com o objetivo de melhorar a circulação e a utilização do espaço.
O Parque da Lagoa Comprida passa por obras, como a construção de novas praças e da pista de caminhada, que seguem em andamento e têm previsão de conclusão ainda neste ano. Mesmo com os serviços em execução, o local continua sendo utilizado pelos moradores.
De acordo com a administração municipal, as intervenções buscam manter o parque em condições adequadas de uso para a população.
