Acessibilidade

07 de Janeiro de 2026 • 09:58

Buscar

Últimas notícias
X
Melhorias

Aquidauana realiza serviços de limpeza e roçada no entorno da Lagoa Comprida

As intervenções buscam manter o parque em condições adequadas de uso para a população.

Da redação

Publicado em 07/01/2026 às 08:57

Atualizado em 07/01/2026 às 09:09

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação/ Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana iniciou nesta semana serviços de roçada e limpeza no entorno do Parque Municipal da Lagoa Comprida. As ações são executadas pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Rurais (SEMSUR) e integram o cronograma permanente de manutenção dos espaços públicos do município.

Os trabalhos começaram ontem e abrangem toda a área do parque, que é utilizado diariamente pela população para caminhadas e práticas de atividades físicas. Segundo a SEMSUR, além da roçada e limpeza, também serão realizados cortes de árvores que estavam sobre a pista de caminhada, com o objetivo de melhorar a circulação e a utilização do espaço.

O Parque da Lagoa Comprida passa por obras, como a construção de novas praças e da pista de caminhada, que seguem em andamento e têm previsão de conclusão ainda neste ano. Mesmo com os serviços em execução, o local continua sendo utilizado pelos moradores.

De acordo com a administração municipal, as intervenções buscam manter o parque em condições adequadas de uso para a população.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Quarta-feira deve ser de chuva e temperaturas mais amenas em Aquidauana

• Prefeitura e Hospital Regional de Aquidauana debatem estratégias para fortalecimento da saúde

• Aquidauana se despede de Nilce Yolanda Andrade Quelho

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:


🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Trânsito

Colisão entre carro e moto deixa motociclista ferida em Aquidauana

Luto

Aquidauana lamenta morte de Nilce Yolanda Andrade Quelho

Clima

Aquidauana terá terça-feira de calor intenso e céu com poucas nuvens

 Aquidauana intensifica manutenção de ruas sem pavimentação em bairros da cidade

Governo planeja novo aeródromo para Aquidauana já em 2026

Unidades de saúde de Aquidauana retomam atendimentos em horário normal

Infraestrutura

 Aquidauana intensifica manutenção de ruas sem pavimentação em bairros da cidade

Publicidade

Transporte

Governo planeja novo aeródromo para Aquidauana já em 2026

ÚLTIMAS

Economia

MS acumula saldo de 16,3 mil empregos formais em 12 meses

O resultado consta em levantamento realizado pela Assessoria Especial de Economia e Estatística da Semadesc

Polícia

Furto com arrombamento é registrado em comércio de Corumbá

Ocorrência foi registrada no bairro Jardim dos Estados

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo