Aquidauana realiza torneio de Intercâmbio Escolar de Vôlei de Areia

Divulgação

Por ocasião da inauguração das três quadras de vôlei de areia do complexo esportivo de Aquidauana, foi realizado na tarde e noite de segunda-feira (15), o 1º Intercambio Escolar de Vôlei de Areia, na faixa etária de 12 a 14 anos, nos naipes masculino e feminino.

Participaram do intercambio escolas públicas e privadas de Campo Grande. A organização do intercâmbio foi da Federação Escolar de Esporte de Mato Grosso do Sul (FEEMS), em parceria com a Prefeitura de Aquidauana por meio da Fundação de Esportes do Município (FEMA).

As escolas convidadas pela federação para participar do evento foram: Escola Municipal Adair de Oliveira, Escola Estadual Dolor Ferreira de Andrade, Escola SESI, Colégio Nova Geração, Instituto de Educação Boa Nova e Escola Estadual Ulisses Serra.

O diretor-presidente da Fundação Municipal de Esporte de Aquidauana (FEMA), Professor Wellington Moresco, destacou o empenho das parcerias em ampliar o leque de opções esportivas à comunidade.

"O esporte é uma importante ferramenta de inclusão no processo de ensino e aprendizagem, por isso, quanto mais opções os alunos têm de praticar várias modalidades, melhor para seu desenvolvimento", completou Wellington Moresco.

A premiação aconteceu na solenidade de inauguração das quadras, com a presença do prefeito Odilon Ribeiro, primeira-dama Maria Eliza, da atleta Talita Antunes, vereadores de Aquidauana e Anastácio, professores de educação física das escolas participantes e convidados, secretários e um grande público que prestigou o evento.

A classificação final do torneio teve os seguintes resultados:

Naipe masculino

1º lugar- Lucas/David- Escola Estadual Dolor Ferreira de Andrade

2º lugar- Robert/Kauã- Escola Estadual Dolor Ferreira de Andrade

3º lugar- Anthony/Pedro- Escola Municipal Adair de Oliveira

Naipe feminino

1º lugar- Gabrielly/Mariana- Escola Estadual Dolor Ferreira de Andrade

2º lugar- Maria Eduarda/Sara- Escola Estadual Ulisses Serra

3º lugar- Olivia/Ana Julia- Escola SESI