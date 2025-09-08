Aquidauana realiza troca de lâmpadas na Avenida Pantaneta

Juliano Dervalho/ Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana realizou no fim de semana dos dias 6 e 7 de setembro o serviço de troca e manutenção de lâmpadas na Avenida Pantaneta, via que concentra grande movimento de pessoas e veículos, além de abrigar diversos estabelecimentos gastronômicos.



A iniciativa integra o trabalho de manutenção da iluminação pública no município. Segundo a administração, o serviço busca assegurar melhores condições de visibilidade para motoristas e pedestres e atender às solicitações da comunidade.



A execução foi feita pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Rurais, responsável pela manutenção periódica da rede de iluminação em diferentes pontos da cidade.

