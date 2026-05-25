Aquidauana realiza vacinação domiciliar para grupos prioritários com dificuldade de locomoção

Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

A Secretaria de Saúde de Aquidauana está realizando vacinação em domicílio para pessoas dos grupos prioritários que possuem dificuldade de locomoção ou impossibilidade de ir até uma unidade de saúde.

Acamados, idosos e demais pacientes prioritários podem receber a vacina no conforto de casa, com segurança e cuidado das equipes das Estratégias de Saúde da Família.

Os moradores que precisam da vacinação em domicílio devem procurar ou avisar a ESF de seu bairro para que a equipe faça o planejamento e realize o atendimento domiciliar. A prefeitura reforça que a iniciativa garante mais cuidado, proteção e acesso à saúde para quem mais precisa.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!