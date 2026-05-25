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Aquidauana realiza vacinação domiciliar para grupos prioritários com dificuldade de locomoção

Acamados, idosos e demais pacientes prioritários podem receber vacinas em casa; interessados devem procurar ou avisar a ESF de seu bairro

Da redação

Publicado em 25/05/2026 às 14:45

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Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

A Secretaria de Saúde de Aquidauana está realizando vacinação em domicílio para pessoas dos grupos prioritários que possuem dificuldade de locomoção ou impossibilidade de ir até uma unidade de saúde.

Acamados, idosos e demais pacientes prioritários podem receber a vacina no conforto de casa, com segurança e cuidado das equipes das Estratégias de Saúde da Família.

Os moradores que precisam da vacinação em domicílio devem procurar ou avisar a ESF de seu bairro para que a equipe faça o planejamento e realize o atendimento domiciliar. A prefeitura reforça que a iniciativa garante mais cuidado, proteção e acesso à saúde para quem mais precisa.

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