Prefeito Mauro realiza visita técnica à Simasul Siderurgia

João Éric/ O Pantaneiro

O prefeito de Aquidauana, Mauro do Atlântico, realizou na manhã de terça-feira (15), uma visita técnica à sede da Simasul Siderurgia. Acompanhado do presidente da Câmara Municipal, vereador Everton Romero, e de uma comitiva formada por secretários e técnicos do município, o objetivo foi conhecer a estrutura operacional da empresa, seus processos produtivos e as ações socioambientais desenvolvidas na região.



Integraram a comitiva os secretários Clériton Alvarenga (Assistência Social), Humberto Torres (Meio Ambiente) e Rosy Ribeiro (Agência de Comunicação - Agecom), além do supervisor de Meio Ambiente Wanderley Mariano, técnicos da Secretaria de Meio Ambiente (SEMA) e o empresário Gelson Vieira.



O grupo foi recebido pelo Gestor de Qualidade e Meio Ambiente da Simasul, Rogério Allisson Portilho, pelo Engenheiro de Segurança André Luiz Tiburcio e pelo Supervisor de Segurança do Trabalho Bruno Cavalcante.



Os representantes da empresa apresentaram informações sobre a trajetória da Simasul, capacidade de produção, estratégias de expansão e os impactos socioeconômicos na região, incluindo a geração de empregos diretos e indiretos.



Durante a visita, a comitiva percorreu os setores operacionais do parque industrial e teve acesso às tecnologias empregadas para o controle da qualidade do ar, monitoramento ambiental e práticas sustentáveis.



A programação também incluiu a entrega de ferramentas à Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Entre os itens doados estão pulverizador lateral, regadores, rastelos e pás, que serão utilizados em ações de manutenção e preservação ambiental.



A Simasul reforçou ainda a continuidade da parceria com a Prefeitura de Aquidauana, com destaque para a doação periódica de escória de ferro, empregada na recuperação de ruas não pavimentadas do município.





