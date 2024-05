Aquidauana realizou quase mil cirurgias em mutirão de saúde

Reprodução Agenciadenoticiasdoacre/creativecommons

Aquidauana realizou Aquidauana 795 procedimentos cirúrgicos durante o mutirão de cirurgias "MS Saúde: Mais Saúde, Menos Fila", custeado com recursos federais e estaduais. Já Anastácio realizou 107 procedimentos.



Conforme o portal Campo Grande News, o mutirão será prorrogado por mais um ano em Mato Grosso do Sul.



A SES (Secretaria Estadual de Saúde) informou que pretende chamar mais 48.778 pacientes do SUS para fazer procedimentos cirúrgicos eletivos (não urgentes), até abril de 2025.



A secretaria também informou que chegou bem próximo à meta de fazer cirurgias em 15 mil pacientes entre julho do ano passado e abril deste ano. De acordo com o controle interno da pasta, foram realizadas 14.727, no total.



A maioria foi de cirurgias oftalmológicas (8.682). Vêm depois as cirurgias no aparelho digestivo, órgãos anexos e parede abdominal (3.704); sistema de ossos e músculos (1.002); aparelho geniturinário (759); vias aéreas superiores da face e pescoço (315); e aparelho circulatório (265).



Campo Grande teve a maior parte: foram 3.295 procedimentos. Na sequência, estão Santa Rita do Pardo (1.569); Cassilândia (1.092); Costa Rica (1.053); Aquidauana (795); Coxim (681); Bataguassu (613); Sidrolândia (608); Maracaju (604); Miranda (551); Corumbá (536); Chapadão do Sul (436); Aparecida do Taboado (419); e Itaquiraí (385).



Mais municípios com cirurgias já realizadas dentro do mutirão são Fátima do Sul (374); Três Lagoas (336); Bonito (311); Camapuã (305); Paranaíba (212); Rio Brilhante (131); Nova Alvorada do Sul (113); Anastácio (107); Itaporã (104); Naviraí (90); Sonora (21); Caarapó (18); Jardim (14); e Dourados (4).