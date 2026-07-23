Aquidauana recebe 14º Encontro de Jovens Indígenas Católicos Terena

Serão quatro dias de programação no 14º Encontro de Jovens Indígenas Católicos Terena / Divulgação

Começa nesta quinta-feira (23), na Aldeia Água Branca, em Aquidauana, a 14ª edição do Encontro de Jovens Indígenas Católicos Terena. O evento segue até domingo (26), reunindo jovens de diversas aldeias e comunidades em uma programação voltada à espiritualidade, formação, cultura e integração.

Promovido pela Pastoral Católica Terena, o encontro tem como objetivo fortalecer a fé, a identidade cultural e o protagonismo da juventude indígena. A abertura oficial acontece nesta quinta-feira, com a celebração da Santa Missa às 18h, transmitida ao vivo pelas redes sociais da Paróquia Imaculada Conceição. A noite também será marcada por apresentações de danças tradicionais, exposição de artesanato e comidas típicas.

Pároco da Paróquia Nossa Senhora da Imaculada Conceição, o padre Paulo Souza conversou com a reportagem de O Pantaneiro e comentou sobre a expectativa para mais uma edição do encontro.

"Além das oficinas, estamos realizando visitas de casa em casa e a expectativa é reunir entre 600 e 700 jovens. Com a graça de Deus, tudo está sendo preparado para vivermos um grande encontro".

Segundo o sacerdote, um dos momentos mais aguardados será a programação de sábado (25), que contará com a presença do grupo Colo de Deus.

"No sábado à noite teremos o Colo de Deus e, ao final da apresentação, haverá a bênção do Santíssimo. Vamos viver dias de muita alegria", finalizou.

A programação se estende até domingo (26), quando será celebrada, às 10h, a missa de encerramento presidida por Dom Pedro, bispo da Diocese de Jardim. Após o almoço, os participantes retornam às suas comunidades.

Durante os quatro dias de atividades, os jovens também participarão de momentos de partilha, oficinas, caminhadas espirituais, apresentações culturais, gincanas bíblicas, celebrações de louvor e oração, fortalecendo os laços entre as comunidades e valorizando a cultura do povo Terena.



