Aquidauana recebe 14º Encontro de Jovens Indígenas Católicos Terena

Evento será realizado na Aldeia Água Branca e segue até domingo; programação inclui missas, oficinas, apresentações culturais e momentos de espiritualidade
Serão quatro dias de programação no 14º Encontro de Jovens Indígenas Católicos Terena / Divulgação
Começa nesta quinta-feira (23), na Aldeia Água Branca, em Aquidauana, a 14ª edição do Encontro de Jovens Indígenas Católicos Terena. O evento segue até domingo (26), reunindo jovens de diversas aldeias e comunidades em uma programação voltada à espiritualidade, formação, cultura e integração.
Promovido pela Pastoral Católica Terena, o encontro tem como objetivo fortalecer a fé, a identidade cultural e o protagonismo da juventude indígena. A abertura oficial acontece nesta quinta-feira, com a celebração da Santa Missa às 18h, transmitida ao vivo pelas redes sociais da Paróquia Imaculada Conceição. A noite também será marcada por apresentações de danças tradicionais, exposição de artesanato e comidas típicas.
Pároco da Paróquia Nossa Senhora da Imaculada Conceição, o padre Paulo Souza conversou com a reportagem de O Pantaneiro e comentou sobre a expectativa para mais uma edição do encontro.
"Além das oficinas, estamos realizando visitas de casa em casa e a expectativa é reunir entre 600 e 700 jovens. Com a graça de Deus, tudo está sendo preparado para vivermos um grande encontro".
Segundo o sacerdote, um dos momentos mais aguardados será a programação de sábado (25), que contará com a presença do grupo Colo de Deus.
"No sábado à noite teremos o Colo de Deus e, ao final da apresentação, haverá a bênção do Santíssimo. Vamos viver dias de muita alegria", finalizou.
A programação se estende até domingo (26), quando será celebrada, às 10h, a missa de encerramento presidida por Dom Pedro, bispo da Diocese de Jardim. Após o almoço, os participantes retornam às suas comunidades.
Durante os quatro dias de atividades, os jovens também participarão de momentos de partilha, oficinas, caminhadas espirituais, apresentações culturais, gincanas bíblicas, celebrações de louvor e oração, fortalecendo os laços entre as comunidades e valorizando a cultura do povo Terena.
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