Aquidauana recebe 19ª Feira de Arte e Cultura nesta sexta-feira, dia 10

Evento na Praça Imaculada Conceição reúne artistas, artesãos e gastronomia local a partir das 17h30
a feira promete uma programação diversificada, com exposição e venda de obras de arte / O Pantaneiro/Arquivo
A 19ª edição da Feira de Arte e Cultura de Aquidauana será realizada na sexta-feira, dia 10, a partir das 17h30, na Praça Imaculada Conceição, em frente à Igreja Matriz. O evento tem como objetivo valorizar a produção cultural local, reunindo artistas, artesãos e a gastronomia típica da região.
Com o tema “Prestigie nossos artistas e artesãos e venha saborear nossa gastronomia”, a feira promete uma programação diversificada, com exposição e venda de obras de arte, peças artesanais e pratos da culinária aquidauanense.
A iniciativa é uma realização da Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, e visa fomentar a economia criativa, incentivar os talentos locais e proporcionar à comunidade um espaço de encontro, lazer e valorização cultural.
A entrada é gratuita, e a população está convidada a prestigiar os artistas e artesãos da cidade, além de saborear as delícias da gastronomia local. A organização reforça que o evento é uma oportunidade para fortalecer a identidade cultural de Aquidauana e movimentar o centro da cidade.
