Aquidauana recebe 1ª edição do Torneio de Pesca Esportiva Viva Pantanal em julho

Divulgação

A cidade de Aquidauana será palco da 1ª edição do Torneio de Pesca Esportiva Viva Pantanal, que acontece nos dias 18 e 19 de julho. O evento é promovido pelo Instituto Viva Pantanal e promete movimentar o turismo, a cultura e a economia local.

A programação será dividida em duas etapas. No dia 18, no Parque da Lagoa Comprida, haverá a entrega dos kits aos participantes, apresentações culturais e um campeonato de arremesso. Já no dia 19, a competição de pesca será realizada nas margens do rio Aquidauana, com base no Eco Hotel Itajú.

Para alinhar os detalhes da parceria com a prefeitura, representantes do Instituto Viva Pantanal se reuniram com autoridades locais na manhã desta terça-feira (29). Participaram do encontro o prefeito de Aquidauana, secretários municipais e membros da organização do torneio.

Segundo os organizadores, o torneio busca oferecer uma experiência única no coração do Pantanal, unindo esporte, contato com a natureza e lazer em família. A expectativa é atrair visitantes de diversas regiões, contribuindo para a divulgação das belezas naturais de Aquidauana e para o fortalecimento do comércio e do setor turístico.

Inicialmente previsto para o ano passado, o evento foi adiado por conta das queimadas e da estiagem na região. Com a nova data definida, a organização espera um grande público e uma edição marcada pela valorização da pesca esportiva e da conservação ambiental.