04 de Dezembro de 2025 • 14:43

Neste fim de semana

Aquidauana recebe 4ª etapa do Circuito Unimed de Vôlei de Praia

A competição, que entra em sua fase decisiva, será disputada nos dias 5, 6 e 7 de dezembro na Arena Portal do Pantanal Beach

Da redação

Publicado em 04/12/2025 às 09:59

Divulgação/ Prefeitura de Aquidauana

Aquidauana volta a movimentar sua agenda esportiva neste fim de semana com a realização da 4ª etapa do Circuito Unimed de Vôlei de Praia, nas categorias masculina e feminina. A competição, que entra em sua fase decisiva, será disputada nos dias 5, 6 e 7 de dezembro na Arena Portal do Pantanal Beach.

A etapa marca a penúltima disputa do ano e reunirá atletas e público em jogos que têm se destacado pelo nível técnico e pela participação crescente da comunidade. O circuito já se consolidou como uma opção de lazer, integração e incentivo ao esporte na cidade.

O evento tem como objetivo estimular a prática esportiva e fortalecer o esporte local, ampliando a oferta de atividades e oportunidades de convivência para a população aquidauanense.

A iniciativa é promovida pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, com apoio da Prefeitura de Aquidauana, Sistema OCB/MS, Unimed e Arena Portal do Pantanal Beach.

A comunidade também já pode se programar para o encerramento: a 5ª e última etapa está marcada para os dias 19, 20 e 21 de dezembro, fechando mais uma edição do circuito na cidade.

