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Saúde

Aquidauana recebe 5 mil repelentes da Cruz Vermelha para combate à dengue e chikungunya

Produtos serão distribuídos pela Vigilância em Saúde a famílias em situação de vulnerabilidade, com prioridade para áreas com maior número de focos do Aedes aegypti

Da redação

Publicado em 18/06/2026 às 16:12

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O prefeito agradeceu à Cruz Vermelha pela colaboração que contribui diretamente para a promoção da saúde / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

O prefeito de Aquidauana, Mauro do Atlântico, recebeu na terça-feira (16), no gabinete, os representantes da Cruz Vermelha no município, Marivania Santos e João Rocha, em um encontro que fortaleceu a parceria entre a instituição humanitária e a administração municipal em ações voltadas à promoção da saúde e prevenção de doenças.

Durante a visita, a Cruz Vermelha realizou a entrega de 5 mil unidades de repelente à Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento. Os produtos serão distribuídos à população em situação de vulnerabilidade, com prioridade para moradores de regiões que apresentam maior número de notificações e focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus.

A distribuição será realizada por meio da Vigilância em Saúde, com o apoio dos Agentes Comunitários de Saúde, ampliando as ações de prevenção desenvolvidas pelo município junto às comunidades mais afetadas.

O prefeito Mauro do Atlântico destacou a importância da parceria e agradeceu o apoio da Cruz Vermelha. Ele afirmou que os repelentes chegam em um momento estratégico e vão ajudar a proteger a população, principalmente as famílias que vivem em áreas mais vulneráveis. O prefeito agradeceu à Cruz Vermelha pela colaboração que contribui diretamente para a promoção da saúde e para o enfrentamento das arboviroses.

A secretária de Saúde e Saneamento, Sandra Calonga, ressaltou que a ação complementa as medidas já desenvolvidas pelo município. Ela destacou que a equipe está trabalhando continuamente no combate ao mosquito, com ações de orientação, visitas domiciliares, bloqueios e monitoramento. Segundo a secretária, a chegada dos repelentes fortalece esse trabalho preventivo e oferece uma proteção adicional para a população que mais necessita.

A Secretaria de Saúde e Saneamento reforça que, além do uso do repelente, é fundamental que a população mantenha os cuidados preventivos em suas residências, eliminando possíveis criadouros do mosquito e adotando medidas de proteção individual.

Fonte: Imprensa Prefeitura de Aquidauana - MS

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