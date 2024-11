Aquidauana recebe a 38ª Prova de Canoagem Santa Delfina

Jornal O Pantaneiro

No dia 1º de dezembro, o distrito de Camisão, em Aquidauana será palco da 38ª edição da Prova de Canoagem Santa Delfina, a maior e mais tradicional competição de canoagem do Mato Grosso do Sul. A largada está marcada para as 9h na Pousada Cachoeira do Campo, com chegada na emblemática Ponte Velha.



O evento já conta com 70 canoístas inscritos, representando estados como Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, São Paulo e Distrito Federal. Entre os participantes, destaque para a presença do medalhista de ouro Fernando Rufino, conhecido como "Cowboy", um dos grandes nomes da canoagem brasileira.



Os vencedores serão premiados com medalhas da Confederação Brasileira de Canoagem, que simbolizam respeito e reconhecimento pelo esforço dos competidores.



A realização da prova é da Prefeitura Municipal de Aquidauana, por meio da Fundação de Esporte e Meio Ambiente (FEMA), e promete movimentar a cidade, atraindo moradores e turistas para prestigiar o espetáculo esportivo.



Prepare-se para acompanhar essa disputa cheia de emoção e tradição!