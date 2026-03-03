Acessibilidade

03 de Março de 2026

Evento

Aquidauana recebe abertura da Pesca Feminina 2026 com luau Ã s margens do rio

A programaÃ§Ã£o comeÃ§a ainda na madrugada, com o "corujÃ£o" que marca o inÃ­cio das atividades

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 03/03/2026 Ã s 07:55

Aquidauana será palco, no sábado (7), da Abertura da Pesca Feminina 2026, evento que une lazer, tradição e confraternização no Pesqueiro Itaju. A programação começa ainda na madrugada, com o “corujão” que marca o início das atividades.

A iniciativa é organizada por Carmen Deckenes, reconhecida por impulsionar a pescaria feminina no Estado e por promover encontros voltados à valorização da participação das mulheres na atividade. O evento se consolidou como espaço de integração entre pescadoras e apreciadoras da cultura ribeirinha.

Além da pescaria, a programação inclui luau com fogueira e churrasco na praia, às margens do rio, reunindo participantes em um momento de convivência e celebração.

Segundo a organização, ainda há vagas disponíveis para quem deseja participar da abertura e integrar a programação deste ano.

Deixe a sua opiniÃ£o

