Aquidauana recebe abertura da Pesca Feminina 2026 com luau Ã s margens do rio

A programaÃ§Ã£o comeÃ§a ainda na madrugada, com o "corujÃ£o" que marca o inÃcio das atividades
DivulgaÃ§Ã£o
Aquidauana será palco, no sábado (7), da Abertura da Pesca Feminina 2026, evento que une lazer, tradição e confraternização no Pesqueiro Itaju. A programação começa ainda na madrugada, com o “corujão” que marca o início das atividades.
A iniciativa é organizada por Carmen Deckenes, reconhecida por impulsionar a pescaria feminina no Estado e por promover encontros voltados à valorização da participação das mulheres na atividade. O evento se consolidou como espaço de integração entre pescadoras e apreciadoras da cultura ribeirinha.
Além da pescaria, a programação inclui luau com fogueira e churrasco na praia, às margens do rio, reunindo participantes em um momento de convivência e celebração.
Segundo a organização, ainda há vagas disponíveis para quem deseja participar da abertura e integrar a programação deste ano.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Oportunidade
HÃ¡ oportunidades para pessoas com deficiÃªncia (PCD)
Ajuda
O animal possivelmente estava preso desde o fim de semana, sem conseguir se soltar
Bombeiros
Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para atender a ocorrÃªncia
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS