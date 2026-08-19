Aquidauana recebe ação do Agosto Lilás sobre emprego e direitos

Funtrab-MS também está engajada na campanha Agosto Lilás / Divulgação

Mulheres de Aquidauana participam, nesta quarta-feira (19), de uma roda de conversa voltada à empregabilidade, acesso a direitos e autonomia financeira, dentro da programação do Agosto Lilás. A atividade é realizada pela Casa do Trabalhador, com participação da Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul).

O encontro acontece ao longo do dia no Cras (Centro de Referência de Assistência Social) II, na Avenida Mato Grosso do Sul, nº 262, no bairro Nova Aquidauana, e tem como público mulheres beneficiárias do Bolsa Família, além de outras interessadas na orientação.

Entre os assuntos que serão apresentados estão as regras do programa para quem consegue uma vaga com carteira assinada, além dos direitos e da segurança proporcionados pela formalização do trabalho.

A programação também aborda o MEI (Microempreendedor Individual) como uma alternativa para quem busca iniciar ou formalizar uma atividade profissional. A proposta é apresentar caminhos para geração de renda e independência financeira, sem deixar de lado o acesso a direitos.

Durante a atividade, a Casa do Trabalhador também apresentará os serviços disponíveis para quem está em busca de emprego, qualificação e novas oportunidades profissionais.

A iniciativa integra as ações do Agosto Lilás, campanha voltada à conscientização e ao enfrentamento da violência contra a mulher. Além da prevenção e da denúncia, a programação busca ampliar o acesso das mulheres a informações e ferramentas que contribuam para sua autonomia.

