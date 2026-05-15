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Aquidauana recebe congressos de aventura pela primeira vez

Eventos nacionais e internacionais realizados pelo IFMS reunirão pesquisadores, estudantes e profissionais entre os dias 20 e 23 de maio

Redação

Publicado em 15/05/2026 às 17:48

Atualizado em 15/05/2026 às 21:07

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Catalogando Aventuras

O município de Aquidauana será sede, pela primeira vez, do Congresso Brasileiro de Atividades de Aventura (CBAA) e do Congresso Internacional de Atividades de Aventura (CIAA). Os eventos ocorrerão entre os dias 20 e 23 de maio, no Campus Aquidauana do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), marcando a estreia da região Centro-Oeste como anfitriã do encontro.

Realizado de forma itinerante desde 2006, o congresso chega ao município por meio da organização local do projeto de extensão “Catalogando Aventuras”, desenvolvido no IFMS Campus Aquidauana.

A programação contará com oficinas, minicursos, palestras, mesas-redondas, apresentação de trabalhos científicos e vivências práticas em modalidades de aventura como rapel, escalada, rafting, boia cross e stand up paddle. As atividades serão realizadas em ambientes naturais da região, promovendo a integração entre teoria e prática.

De acordo com o coordenador do projeto Catalogando Aventuras e professor de Educação Física do IFMS, Pablo Salomão, o evento busca ampliar o debate sobre o desenvolvimento das atividades de aventura no Brasil e em países da América do Sul.

“O congresso reunirá pesquisadores, professores, estudantes e profissionais que atuam com atividades de aventura, educação ao ar livre, turismo e gestão da segurança em ambientes naturais. A proposta é promover a troca de conhecimentos científicos, experiências práticas e reflexões sobre o setor”, destaca o docente.

Além das atividades práticas, o congresso também terá espaço para divulgação científica. Nesta edição, foram submetidos 143 trabalhos científicos de instituições brasileiras e de outros países sul-americanos. As pesquisas abordam temas relacionados à educação ao ar livre, esportes de aventura, turismo de natureza, sustentabilidade, formação profissional e segurança em ambientes naturais.

Segundo Salomão, a realização do evento reforça o protagonismo do IFMS no desenvolvimento de pesquisas e projetos ligados às práticas de aventura, ao esporte e à valorização do patrimônio natural do Pantanal.

“Nossa programação busca fortalecer redes de cooperação científica e ampliar o debate sobre o papel das atividades de aventura na educação, na promoção da saúde, no turismo sustentável e na conservação ambiental”, completa.


Projeto valoriza práticas de aventura no Pantanal

O projeto “Catalogando Aventuras” integra ações de ensino, pesquisa e extensão no Campus Aquidauana. A iniciativa tem foco na gestão da segurança em atividades de aventura, além da promoção da sustentabilidade ambiental e social por meio de vivências práticas e pesquisas aplicadas.

Entre as modalidades trabalhadas pelo projeto estão escalada, rapel, rafting, boia cross, tirolesa e stand up paddle, desenvolvidas na região pantaneira.

Investimento

A edição 2026 do congresso foi viabilizada com recursos do Campus Aquidauana, apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e investimento da reitoria do IFMS, totalizando aproximadamente R$ 202 mil. Conta também com o apoio da Prefeitura Municipal de Aquidauana e do Sicredi, Senar, Sebrae, Imasul, Senac e outras instituições.

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