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Aquidauana recebe dispositivos de tecnologia assistida para usuÃ¡rios do SUS

AÃ§Ã£o itinerante atende pacientes de Aquidauana, AnastÃ¡cio e microrregiÃ£o com cadeiras de rodas, aparelhos auditivos, Ã³rteses e prÃ³teses

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 25/03/2026 Ã s 21:04

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O principal objetivo da aÃ§Ã£o Ã© fortalecer a rede de atendimento Ã s pessoas com deficiÃªncia atendidas pelo SUS / DivulgaÃ§Ã£o/Prefeitura de Aquidauana

Entre os dias 25 e 27 de março, Aquidauana recebe a Oficina Itinerante do Centro Especializado em Reabilitação Física e Intelectual (CER II) Pestalozzi, que realiza a entrega de dispositivos de tecnologia assistiva para usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) previamente cadastrados.

Ao todo, em Aquidauana, estão sendo entregues 51 dispositivos, entre cadeiras de rodas, aparelhos auditivos, cadeiras de banho, bengalas, cadeiras padrão, órteses, próteses e outros equipamentos essenciais para a promoção da autonomia e da qualidade de vida das pessoas com deficiência. Além de Aquidauana, usuários de Anastácio e de toda a microrregião também estão sendo contemplados com a ação.

Conforme a Lei Brasileira de Inclusão (13.146 de julho de 2015), tecnologia assistiva é definida como produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que tenham como objetivo promover a funcionalidade, relacionada à atividade e à participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando à sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social.

O secretário municipal de Assistência Social, Clériton Alvarenga, representando o prefeito Mauro do Atlântico, esteve na sede do CER II Pestalozzi de Aquidauana acompanhando a chegada dos equipamentos que serão entregues aos pacientes, conforme a consulta deles na unidade. “Esses dispositivos são fundamentais para quem necessita. É uma ação muito bem-vinda ao nosso município nessa parceria com o CER II e a oficina ortopédica, pois garante mais dignidade e melhores condições de vida aos usuários”, afirmou.

De acordo com a fisioterapeuta e coordenadora do CER II Pestalozzi de Aquidauana, Daiane Carvalho, o principal objetivo da ação é fortalecer a rede de atendimento às pessoas com deficiência atendidas pelo SUS, evitando o deslocamento até Campo Grande e facilitando o acesso aos serviços especializados. “Com essa iniciativa, conseguimos melhorar a qualidade de vida, a mobilidade e a autonomia dos pacientes”, explicou.

O acesso aos serviços do CER é regionalizado e ocorre por meio de encaminhamento realizado pelas equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF), onde o paciente inicia o atendimento e, conforme a necessidade, é direcionado para a reabilitação especializada.

A disponibilização dos equipamentos gratuitamente aos pacientes é resultado de uma parceria entre o Governo Federal, por meio do Ministério da Saúde, o Governo do Estado e o CER/APAE e a Prefeitura de Aquidauana. A Prefeitura de Aquidauana mantém uma parceria consolidada com a Pestalozzi, com convênio de repasse financeiro, disponibilização de profissionais e apoio contínuo aos projetos desenvolvidos pela instituição.

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