Aquidauana recebe espetáculo "Cabeça de Toco, Aqui Tudo é Mato"

A cidade de Aquidauana será palco, no próximo dia 12 de maio, de uma experiência artística que une dança, cultura e reflexão. O município receberá o circuito universitário “Danças em Trânsito”, com a apresentação do espetáculo “Cabeça de Toco, Aqui Tudo é Mato”, marcada para às 20 horas, no Anfiteatro Doris Mendes Trindade, da UFMS Campus Aquidauana.

O evento integra uma proposta cultural itinerante que busca aproximar o público universitário e a comunidade das artes cênicas contemporâneas, promovendo espetáculos e mediações culturais em diferentes cidades.

A apresentação contará com os artistas Febraro de Oliveira, Marcos Mattos, Marcus Perez e Renata Leoni, sob direção e coreografia de Eduardo Fukushima, reconhecido nacionalmente por seus trabalhos ligados à dança contemporânea e às experimentações corporais.

Com uma linguagem artística sensível e conectada às questões do território, identidade e natureza, o espetáculo propõe ao público uma imersão em movimentos e narrativas inspiradas na relação entre corpo, ambiente e memória cultural.

O “Danças em Trânsito” é realizado pela Arado Cultural, com apoio da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), e conta com investimentos da Lei Paulo Gustavo, Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, SETESC, Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e Ministério da Cultura.

A entrada é gratuita e aberta ao público. A organização convida estudantes, artistas, professores e toda a comunidade aquidauanense para participar da programação cultural.