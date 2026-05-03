Acessibilidade

03 de Maio de 2026 • 12:16

Buscar

Últimas notícias
X
CULTURA

Aquidauana recebe espetáculo "Cabeça de Toco, Aqui Tudo é Mato"

Apresentação gratuita do circuito Danças em Trânsito acontece no dia 12 de maio, no anfiteatro da UFMS, com mediações culturais e artistas convidados.

Rhobson 2

Publicado em 03/05/2026 às 08:34

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A cidade de Aquidauana será palco, no próximo dia 12 de maio, de uma experiência artística que une dança, cultura e reflexão. O município receberá o circuito universitário “Danças em Trânsito”, com a apresentação do espetáculo “Cabeça de Toco, Aqui Tudo é Mato”, marcada para às 20 horas, no Anfiteatro Doris Mendes Trindade, da UFMS Campus Aquidauana.

O evento integra uma proposta cultural itinerante que busca aproximar o público universitário e a comunidade das artes cênicas contemporâneas, promovendo espetáculos e mediações culturais em diferentes cidades.

A apresentação contará com os artistas Febraro de Oliveira, Marcos Mattos, Marcus Perez e Renata Leoni, sob direção e coreografia de Eduardo Fukushima, reconhecido nacionalmente por seus trabalhos ligados à dança contemporânea e às experimentações corporais.

Com uma linguagem artística sensível e conectada às questões do território, identidade e natureza, o espetáculo propõe ao público uma imersão em movimentos e narrativas inspiradas na relação entre corpo, ambiente e memória cultural.

O “Danças em Trânsito” é realizado pela Arado Cultural, com apoio da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), e conta com investimentos da Lei Paulo Gustavo, Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, SETESC, Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e Ministério da Cultura.

A entrada é gratuita e aberta ao público. A organização convida estudantes, artistas, professores e toda a comunidade aquidauanense para participar da programação cultural.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

SERVIÇO

Cartório Eleitoral de Aquidauana mantém plantão neste sábado (02)

LUTO

Falece na capital a aquidauanense Eva Passos, aos 85 anos

DESTAQUE NACIONAL

Professor aquidauanense integra missão científica na China e amplia cooperação internacional

Fernando Rodrigo Farias, Coordenador do curso de Mestrado em Geografia do Campus de Aquidauana da UFMS apresentou o seu projeto que busca identificar tecnologias chinesas aplicáveis à agricultura familiar brasileira

ORGULHO

Aquidauanense Talita lidera vitória histórica no Circuito Mundial de Vôlei de Praia

Publicidade

ANIMAÇÃO

Aquidauana: neste sábado tem Feira da Estação

ÚLTIMAS

TEMPO

Sábado será de tempo firme e calor em Aquidauana

A previsão de sol predominando ao longo do dia, sem expectativa de chuva para a região.

AGORA

URGENTE: carreta com falha mecânica interdita trevo da BR-262 em Anastácio

De acordo com as primeiras informações, o veículo de carga sofreu problemas mecânicos justamente na região do trevo, bloqueando parcialmente o tráfego

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo