Acessibilidade

14 de Agosto de 2026 • 15:20

Buscar

Últimas notícias
X
Treinamento militar

Exército Brasileiro inicia exercício operacional planejado em Aquidauana

Treinamento militar envolverá movimentação de tropas, aeronaves e viaturas; população deve se manter tranquila em relação às atividades na região

Redação O Pantaneiro

Publicado em 14/08/2026 às 10:22

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Exercício Operacional Conjunto Tápio 2026 começa nesta sexta-feira / Divulgação

Tem início, nesta sexta-feira (14), o Exercício Operacional Conjunto Tápio 2026 do Exército Brasileiro no município de Aquidauana. A ação, que se estenderá até o dia 24 de setembro, prevê uma movimentação maior de militares, viaturas, aeronaves e equipamentos pelas vias e espaço aéreo da cidade.

O treinamento é uma atividade oficial, planejada e totalmente controlada pelo Exército Brasileiro, realizada em parceria com a BACG (Base Aérea de Campo Grande), o 9º BE Cmb (Batalhão de Engenharia de Combate) e a Prefeitura de Aquidauana.

Em comunicado oficial, as forças de segurança reforçam que não se trata de uma situação de emergência ou crise, e sim de um treinamento de rotina voltado ao adestramento das tropas.

A orientação é para que os moradores fiquem tranquilos em relação ao aumento do fluxo de veículos militares e ruídos de aeronaves pela região ao longo do período. Todas as atividades operacionais seguirão rigorosamente as normas de segurança previstas pelas Forças Armadas.

Além de Aquidauana, o Exercício Operacional Conjunto Tápio 2026 também inclui os municípios de Bodoquena, Bonito, Campo Grande e Miranda. O treinamento está entre as atividades operacionais de maior escala realizadas na região Centro-Oeste do país e busca testar a capacidade de deslocamento, logística e resposta conjunta das Forças Armadas em terreno variado.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Infraestrutura

Aquidauana amplia frota de máquinas para atender áreas urbana e rural

Tradição anual

Grupo ARARA prepara almoço festivo alusivo aos 134 anos de Aquidauana

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 25 vagas de emprego nesta quinta

Oportunidades contemplam vagas locais, regionais e para pessoas com deficiência; atendimento ocorre das 07h às 13h

Aquidauana 134 anos

Câmara entrega 26 títulos de cidadão aquidauanense nesta sexta-feira

Publicidade

Orgulho da terra

Lino & Nando são convidados do "Meu MS" no aniversário de Aquidauana

ÚLTIMAS

Campanha

Agosto Lilás é lançado com ações de proteção às mulheres em Anastácio

Campanha destaca os 20 anos da Lei Maria da Penha; abertura foi marcada por apresentação de projeto e espetáculo

Meteorologia

Aquidauana amanhece com céu encoberto, mas terá dia abafado nesta quinta

Previsão indica mais um dia de estabilidade na região; máxima pode alcançar 33°C

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo