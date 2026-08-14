Exército Brasileiro inicia exercício operacional planejado em Aquidauana

Exercício Operacional Conjunto Tápio 2026 começa nesta sexta-feira / Divulgação

Tem início, nesta sexta-feira (14), o Exercício Operacional Conjunto Tápio 2026 do Exército Brasileiro no município de Aquidauana. A ação, que se estenderá até o dia 24 de setembro, prevê uma movimentação maior de militares, viaturas, aeronaves e equipamentos pelas vias e espaço aéreo da cidade.

O treinamento é uma atividade oficial, planejada e totalmente controlada pelo Exército Brasileiro, realizada em parceria com a BACG (Base Aérea de Campo Grande), o 9º BE Cmb (Batalhão de Engenharia de Combate) e a Prefeitura de Aquidauana.

Em comunicado oficial, as forças de segurança reforçam que não se trata de uma situação de emergência ou crise, e sim de um treinamento de rotina voltado ao adestramento das tropas.

A orientação é para que os moradores fiquem tranquilos em relação ao aumento do fluxo de veículos militares e ruídos de aeronaves pela região ao longo do período. Todas as atividades operacionais seguirão rigorosamente as normas de segurança previstas pelas Forças Armadas.

Além de Aquidauana, o Exercício Operacional Conjunto Tápio 2026 também inclui os municípios de Bodoquena, Bonito, Campo Grande e Miranda. O treinamento está entre as atividades operacionais de maior escala realizadas na região Centro-Oeste do país e busca testar a capacidade de deslocamento, logística e resposta conjunta das Forças Armadas em terreno variado.